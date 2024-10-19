應屆港姐火速加入《東張西望》率先上位　曾被點名讚有潛質做主持

《2024香港小姐競選》決賽在上月圓滿結束，當中3號王汛文（Candice）奪得友誼小姐，可見她與一班佳麗感情要好。雖然當選只有短短一個月，但近日王汛文已火速加入TVB節目《東張西望》，發展甚至比今屆港姐三甲更好，跑贏三甲率先上位！

3號王汛文（Candice）奪得友誼小姐。（資料圖片）

3號王汛文（Candice）奪得友誼小姐。（資料圖片）

3號王汛文

3號王汛文

王汛文與一班佳麗感情要好。（IG@candicejuuuuu）

人緣好。（IG@candicejuuuuu）

大受佳麗歡迎。（IG@candicejuuuuu）

在日前播出的一集《東張西望》中，王汛文負責報道荃灣疑似出現「UFO」事件，身穿白色背心的她對着鏡頭報道毫不怯場，談吐得體，而在做街訪時亦應對自如，表現獲網民留言激讚：「咁快派到工作，果然比三甲更威水」、「口齒伶俐，至少無懶音」、「好甜美和大氣啊」、「口才好，很自然，不錯」！而應屆港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）及亞軍梁嘉莹（Emily）都有在IG發文為王汛文隔空打氣，大讚她叻女！

3號王汛文。

王汛文已火速加入TVB節目《東張西望》。（YouTube影片截圖）

做街訪時亦應對自如。（YouTube影片截圖）

談吐得體。（YouTube影片截圖）

表現獲激讚。（YouTube影片截圖）

港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）及亞軍梁嘉莹（Emily）都有在IG發文為王汛文隔空打氣。（IG截圖）

港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）及亞軍梁嘉莹（Emily）都有在IG發文為王汛文隔空打氣。（IG截圖）

王汛文同冠軍倪樂琳。（小紅書圖片）

相處開心。（小紅書圖片）

現年23歲的王汛文畢業於加拿大阿爾伯塔大學（UofA）經濟系，興趣多多的她喜歡游泳、睇書、打機及看名人演講等，可謂動靜皆宜。王汛文樣貌甜美，在參選初期已被指撞樣周秀娜及陳法拉，觀眾緣甚佳，性格開朗的她亦十分受一班佳麗歡迎，她更曾於港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》中獲黎芷珊點名大讚做足功課，建議她可嘗試做主持或司儀工作，想不到當選一個月就火速加入《東張西望》做外景主持，有望成為下一位「東張女神」！

畢業於加拿大阿爾伯塔大學（UofA）經濟系。（IG@candicejuuuuu）

被指撞樣周秀娜及陳法拉。

3號王汛文（candice ）奪得「友誼小姐」。（梁碧玲攝）

王汛文着民族服飾跳民族舞。

黎芷珊大讚3號王汛文有潛質做主持。

獲黎芷珊點名大讚做足功課。

有潛質！

友誼小姐得主3號王汛文（Candice）、亞軍11號梁嘉莹（Emily）、冠軍2號倪樂琳（Ellyn）及季軍4號楊梓瑤（Amina）。（資料圖片）