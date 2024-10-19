應屆港姐火速加入《東張西望》率先上位 曾被點名讚有潛質做主持
撰文：董欣琪
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《2024香港小姐競選》決賽在上月圓滿結束，當中3號王汛文（Candice）奪得友誼小姐，可見她與一班佳麗感情要好。雖然當選只有短短一個月，但近日王汛文已火速加入TVB節目《東張西望》，發展甚至比今屆港姐三甲更好，跑贏三甲率先上位！
在日前播出的一集《東張西望》中，王汛文負責報道荃灣疑似出現「UFO」事件，身穿白色背心的她對着鏡頭報道毫不怯場，談吐得體，而在做街訪時亦應對自如，表現獲網民留言激讚：「咁快派到工作，果然比三甲更威水」、「口齒伶俐，至少無懶音」、「好甜美和大氣啊」、「口才好，很自然，不錯」！而應屆港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）及亞軍梁嘉莹（Emily）都有在IG發文為王汛文隔空打氣，大讚她叻女！
現年23歲的王汛文畢業於加拿大阿爾伯塔大學（UofA）經濟系，興趣多多的她喜歡游泳、睇書、打機及看名人演講等，可謂動靜皆宜。王汛文樣貌甜美，在參選初期已被指撞樣周秀娜及陳法拉，觀眾緣甚佳，性格開朗的她亦十分受一班佳麗歡迎，她更曾於港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》中獲黎芷珊點名大讚做足功課，建議她可嘗試做主持或司儀工作，想不到當選一個月就火速加入《東張西望》做外景主持，有望成為下一位「東張女神」！
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