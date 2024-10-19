劉家傑8月驚傳死訊　疑似本尊親回網民往事不堪回首

60年代已開設英語會話班、憑《英語一分鐘》節目深入民心的劉家傑，今年8月被誤傳死訊，其胞弟劉家斌透過好友代澄清是假消息，指劉家傑仍在生，但未有透露其近況。近日疑似劉家傑本尊就現身YouTube平台，親自回覆網民。

疑似劉家傑本尊親回網民。（Youtube截圖）

劉家傑移民加拿大多年。（影片截圖）

據Facebook專頁「走音霑叔的60.70後懷舊同鄉會」指，約一個月前在YouTube上載了一段劉家傑昔日廣告系列片段，竟引起疑似是劉家傑留意，以「Josiah Lau」用戶留言：「老兄，那些年份好像有些問題，不過，遲些或早些，對我來說都是不堪回首！多謝抬舉。保重。家傑 2024年國慶後」。

劉家傑曾任港姐司儀。（影片截圖）

劉家傑口才了得，常與何守信拍檔做主持。（影片截圖）

樓主表示很開心得到老師親回：「感謝劉老師回覆，年份方面我會再考證清楚。另外基於早前網上的不實傳聞，所以片段中出現懷念字眼實在深感抱歉，祝願劉老師身體健康生活愉快。」不過，Josiah Lau未有再作回應。樓主之後將「Josiah Lau」的回覆截圖轉發到「走音霑叔的60.70後懷舊同鄉會」，並寫道：「劉家傑老師親自回覆我，開心到死，劉老師係我好尊敬嘅學者嚟。」網民確信是劉家傑本人回覆，透過網絡向大家報平安。

著名英語教師劉家傑驚傳逝世。（港台截圖）

劉家傑被傳逝世。（FB圖片）

現年82歲的劉家傑，1980年至1990年活躍電視圈，曾為香港電台電視部主持了多個英語教學電視節目，包括《On We Go》、《英語一分鐘》、《英語遊蹤》等，亦曾擔任港姐司儀，之後他以自己的名義開設劉家傑英語學校。劉家傑為長壽紀錄片《鏗鏘集》擔任過旁述，後移民加拿大多倫多，1997年移交前偶爾在香港的電視節目露面，主權移交後只見於加拿大的電視節目。