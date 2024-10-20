前亞視「3億富婆」嫁女龍鳳鈪勁足料　女兒龔敏晴曾選港姐索到爆

今日，有「3億富婆」之稱的前亞視花旦麥翠嫻女兒龔敏晴出嫁，早前進行儀式時，幾對龍鳳鈪勁足料，派頭夠晒，嫁得好幸福！

龍鳳鈪勁足料。

父母飲茶。

今日，有「3億富婆」之稱的前亞視花旦。

好開心。

麥翠嫻女兒龔敏晴出嫁。

麥翠嫻女兒龔敏晴出嫁。

Victoria龔敏晴曾參選《香港小姐競選2021》，當時24歲做金融，更由爸爸駕車、媽媽送她去面試，麥翠嫻跟Victoria齊齊接受傳媒訪問，Victoria外表是甜美路線，跟媽媽的清秀不同，仍未入行的Victoria看起來就不夠媽媽有星味，但當然也是靚女一名。

一到場就好矚目，姿態高調。（資料圖片）

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現年63歲的麥翠嫻保養得宜，外表依然好有氣質，她畢業於1983年亞洲電視第一屆藝員訓練班，同屆訓練班同學計有黃秋生、區靄玲、苑瓊丹等，她加入亞視後參演過不少劇集，曾是亞視前老闆、已故邱德根愛將為，也是1980年代亞洲電視花旦之一。連美國前總統卡特（Jimmy Carter）伉儷到香港參觀亞視時，麥翠嫻都有份陪老闆邱德根獻花。後來她轉投無綫電視，但多數演配角。她的代表作有《八美圖》、《摘星的女人》等，至嫁給商人龔汝華後，就淡出娛圈，婚後主要從事商業活動，生活低調。

麥翠嫻（左）於2016年出席電影首映禮。（資料圖片）

近年，麥翠嫻仔大女大後漸漸多亮相幕前，偶有拍電影、音樂劇。麥翠嫻與老公結婚逾20年。麥翠嫻曾有「3億富婆」的外號，因為她在1997年時跟老公炒樓斬獲不少，不過後來疑兜售佐敦廣場縮水舖給藝人，之後2004年龔汝華被頒發破產令。麥翠嫻在老公身邊不離不棄，近年亦成功東山再起，做鐘表生意，而麥翠嫻亦會幫老公打理生意。