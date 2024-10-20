巾幗梟雄之懸崖｜與胡定欣第8度合作　黎耀祥唔使就住：一嚟就打

《巾幗梟雄之懸崖》將於明晚10月21號播出。今次由黎耀祥和胡定欣分別飾演柴十七和七爺，能勾起觀眾回憶之餘亦有嶄新的劇情，非常令人期待！

《巾幗梟雄之懸崖》將於明晚10月21號播出。

胡定欣與黎耀祥坐住「老爺車」出場。（梁碧玲 攝）

（左起）羅天宇、陳曉華、黎耀祥、胡定欣和蕭正楠。（梁碧玲 攝）

今日（20/10）《巾幗梟雄之懸崖》一眾演員出席花車巡遊活動，中環灣仔駛至尖沙咀，所到之處都受到市民歡迎，相當熱鬧。黎耀祥和胡定欣本次為第8度合作，他們接受《香港01》訪問時，均表示合作熟絡但又有火花。黎耀祥說：「你諗吓十幾廿年，由佢入行開始合作8次都係一種緣份，有啲20年前拍過但係20年之後都未拍過。」胡定欣說：「又或者入行咁耐都未合作過。」

《巾幗梟雄之懸崖》一眾演員出席花車巡遊活動宣傳劇集。（梁碧玲 攝）

黎耀祥和胡定欣分別飾演柴十七和七爺。（梁碧玲 攝）

胡定欣續說：「私底下我哋都係朋友，變咗會好放心同祥哥溝通，我覺得反而係好事。」黎耀祥附和說：「係呀，信任好緊要。你知拍劇都會有肌膚之親或者拗撬鬧交，或者拉拉扯扯，但係熟嘅話變咗就唔會就住就住，一嚟就打囉，因為大家熟同埋明白。」

黎耀祥和胡定欣為第8度合作，直言拍攝有默契。（梁碧玲 攝）

黎耀祥表示與定欣有默契：「熟嘅話變咗就唔會就住就住，一嚟就打囉，因為大家熟同埋明白。」

很多人都有疑問，為什麼黎耀祥在《巾幗梟雄之懸崖》的角色名由柴九變成柴十七，他就解釋其實當中有寓意。他說：「因為呢套戲係疫情嘅構思，開唔開拍到都唔知，所以標哥（編劇張華標）就取咗《易經》八十一理數入面嘅十七。十七係代表咩呢？堅定不移，勇往直前。點解一樣都係姓柴，當然係因為有情意結。」

黎耀祥解釋，柴十七取意於《易經》，十七代表堅定不移，勇往直前。（梁碧玲 攝）

前三套劇集，黎耀祥分別與鄧萃雯胡杏兒合作過，問及對三位的分別，他就回答：「個個都唔同，冇一定，亦都冇好壞，演出亦唔係考試，冇標準答案。大家交流，對戲個感覺先係最重要。」

胡定欣很信任黎耀祥。（梁碧玲 攝）

成功在前，前者有鄧萃雯和胡杏兒，問到胡定欣出演《巾幗梟雄之懸崖》女主角「七爺」會否有壓力時，她就回答：「都唔係話介唔介意，始終係嚟到第四套。如果觀眾由第一套睇落嚟，都已經有一個印象，但係我反而覺得而家我去擔當呢角色，我同祥哥去演七爺同柴十七，我同祥哥可以有乜新火花，而唔係去比較。」