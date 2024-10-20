巾幗梟雄之懸崖｜陳楨怡深藏兩大招式做綠茶婊　被鬧反而好開心

《巾幗梟雄之懸崖》除主演黎耀祥和胡定欣外，更有蕭正楠、羅天宇、陳曉華、陳楨怡、海俊傑、李成昌、韓馬利、杜燕歌、謝雪心、莊思明、馬海倫、邵初及關嘉敏等一眾演員，其中陳楨怡跳出框框，首次飾演反派「綠茶婊」，令人十分期待。

《巾幗梟雄之懸崖》陳楨怡首次飾演反派「綠茶婊」，令人十分期待。（梁碧玲 攝）

《巾幗梟雄之懸崖》陳楨怡首次飾演反派「綠茶婊」，令人十分期待。（梁碧玲 攝）

陳楨怡接受《香港01》訪問時說：「角色係喺羅天宇同陳曉華中間，會有少少嘢發生，第一次挑戰呢一種心機女嘅角色。雖然話係綠茶婊，但係都要畀人一種『綠茶』嘅感覺，所以呢個難嘅地方，唔可以畀人覺得係『綠茶』，所以試嗰陣都試咗三個版本。」

陳楨怡表示，如果有觀眾睇完劇集覺得她是「綠茶婊」，即代表她演出成功，反而會好開心。（梁碧玲 攝）

問到有否向身邊有類似特質的朋友參考，她坦言：「都有留意吓，因為綠茶婊都有指定動作，例如鍾意反白眼，或者講嘢高音少少，每樣嘢都攞啲，睇吓邊樣啱用。」很多觀眾都十分投入劇集之中，認為劇中角色就是現實中的演員，陳楨怡又會否擔心被認為是「綠茶婊」？她回答：「其實呢個女仔內心真係好慘好慘，又冇人冇物，希望到時觀眾睇完有呢個感覺。」如果劇他播出後，有人鬧她？她表示毫不介意，說道：「我反而好開心，因為證明觀眾有睇，同埋好代入呢個角色。（俾人鬧冇所謂，反而仲好？）係。」

陳楨怡表示，如果有觀眾睇完劇集覺得她是「綠茶婊」，即代表她演出成功，反而會好開心。（梁碧玲 攝）