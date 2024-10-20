朱千雪產後首度出活動讚B仔冷靜易湊　若劇本吸引將復出拍劇

朱千雪、泳兒、廖碧兒、龔慈恩與囡囡林愷鈴、李樂詩等，今早（20日）到山頂出席乳癌有關的活動，今次是朱千雪5月生B後首次現身公開活動，坦言要撇低囝囝出活動有點不捨，幸好出門前都有與BB玩了一會。講到湊仔難唔難，朱千雪透露自己同老公輪住湊，感激對方幫手，而且BB算易湊，抱著他工作都不會扭計，只會四圍望來望去。

（左起）林愷鈴、龔慈恩、泳兒、廖碧兒、朱千雪等出席乳健活動。（梁碧玲攝）

今次是朱千雪5月生B後首次現身公開活動，坦言要撇低囝囝出活動有點不捨。（梁碧玲攝）

早前朱千雪在網上貼出抱住BB開工的照片，簡直是最強「Working mum」！她說其實自己7月已經返律師樓復工，並且有拍廣告，對於拍劇她也沒有落閘，表示雖然會唔捨得仔仔，不過若劇本吸引、時間許可，她都會考慮。

早前朱千雪在網上貼出抱住BB開工的照片，簡直是最強「Working mum」！（IG@tracytschu）

朱千雪表示未能透露兒子名字，但就說仔仔同老公好似樣，如餅印一樣。（梁碧玲攝）

朱千雪表示若劇本吸引及時間許可，都會考慮拍劇。（梁碧玲攝）

早前朱千雪與「2Line黨」成員湯洛雯、岑杏賢及張嘉兒，飛到輕井澤見證好姊妹蔣家旻結婚，坦言「2Line黨」已很久沒聚頭，今次更是幾位第一次齊人去旅行，感謝老公「批假」讓她放低兒子去旅行，很珍惜Me time。問到有否趁機鼓勵新娘子蔣家旻生BB，朱千雪就笑謂：「要生自然會生，佢啱啱結婚，享受下二人世界先，生咗之後冇得瞓、冇得玩又冇得食，哈哈！」不過她又補充，湯洛雯已結婚一段時間，所以自己有催促她快點生B。