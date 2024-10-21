吳業坤老婆愛子婚禮以為胡鴻鈞嚟搶親：即刻一手攬返坤哥

TVB歌手吳業坤（坤哥）與胡鴻鈞同是選秀節目《超級巨聲2》出身，二人出道後各有各發展，今年年底二人將會合作舉辦一個演唱會，是認識14年後首次合作的演唱會。昨日（20日）坤哥與胡鴻鈞於荃灣一商場舉行記者會，各粉絲們公布他們即將舉辦演唱會的消息。

TVB歌手吳業坤（坤哥）與胡鴻鈞同是選秀節目《超級巨聲2》出身。(胡凱欣 攝)

今年年底二人將會合作舉辦一個演唱會，是認識14年後首次合作的演唱會。(胡凱欣 攝)

坤哥與胡鴻鈞活動後接受《香港01》訪問時表示現在才一起辦演唱會，其實是一直沒有合作的契機，坤哥更搞笑說：「或者可以唔洗發生嘅。」胡鴻鈞「生氣」離開說：「咁唔好做啦！」坤哥立即把胡鴻鈞拉回來表示說笑而已，可見二人感情良好，胡鴻鈞亦提到二人關係好到連「坤嫂」愛子都妒忌。

坤哥與胡鴻鈞活動後接受《香港01》訪問時表示現在才一起辦演唱會，其實是一直沒有合作的契機。(胡凱欣 攝)

胡鴻鈞憶起當年去坤哥的婚禮時發生了一件小事：「因為想當年我出席坤哥嘅婚禮嘅時候，我記得嗰時去影相啦，咁佢老婆就企喺佢右手邊，我就企喺坤哥嘅左手邊。咁影相嘅時候有小小想撓住坤哥，搭住坤哥啲動作啦，佢老婆係好大反應㗎，佢覺得我好似搶走佢老公，佢即刻一手立返坤哥埋佢個懷抱入面，嗰吓我記憶係好深刻嘅，所以我諗坤哥個老婆未必好鍾意我啦。」

胡鴻鈞「生氣」離開說：「咁唔好做啦！」。(胡凱欣 攝)

其實胡鴻鈞說起這件事是因為他希望演唱會當日，邀請坤哥的太太上台化解「這個恩怨」，希望能「破冰」。坤哥被問會否帶太太上舞台，坤哥即落閘：「我諗佢會嚟睇，上台就唔好啦，我驚佢破壞咗我哋個rundown。」二人更揚言要組成「演唱會1日限定CP」，胡鴻鈞笑指「以為同你老婆限定」、「你老婆OK咪得囉」。坤哥被問到怕不怕回家要「跪玻璃」，他即表示不會，因為「日本唔興」：「因為好少跪玻璃嘅。」胡鴻鈞指覺得坤哥回家後會變成另外一個人：「我覺我佢係屋企係好有威嚴嘅，好有地位嘅，所以我相信佢講咩，佢老婆都會聽。」

其實胡鴻鈞說起這件事是因為他希望演唱會當日。(胡凱欣 攝)

希望能「破冰」。(胡凱欣 攝)

坤哥講到老婆，大家自然就會問他們到底想什麼時候結束二人世界，坤哥坦言自己暫時還未準備好。坤哥說自己曾經去看中醫時，就被誤會想調理身體，準備生小朋友，但坤哥立即否認。而胡鴻鈞亦被問到邊的朋友及家人有否「催婚」，事業心重的胡鴻鈞則表示沒有：「我屋企人晚晚催我快啲瞓教囉。」一切都以事業為先。

坤哥坦言自己暫時還未準備好。(胡凱欣 攝)

坤哥活動中提到演唱會時會「騷肌」，所以有實行訓練計劃，而胡鴻鈞則表示自己會在旁見證坤哥騷肌，自己就不會騷肌。歌單方面，他們雖然還未考慮好，但就率先透露會唱一些比較年代久遠的歌，再加上會挑戰對方的難唱歌。除了互唱對方的歌外，胡鴻鈞及坤哥都表示期待會有火花出來：「我想有啲火花，大家都何唔到，或者係有啲。」