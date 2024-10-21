湯洛雯有喜？　馬國明疑官宣做爸爸：迎接人生嘅新一頁新身份

馬國明與湯洛雯結婚後，不時高調放閃，大家都看好這對恩愛夫妻應該很快生B組織大家庭。馬國明10月21日更新IG，一句：「迎接人生嘅新一頁、新身份」惹來全城祝賀疑官宣做爸爸。馬國明就此開心回應01娛樂查詢。



湯洛雯馬國明婚後一直相當甜蜜。（IG：@kennethmkm）

湯洛雯馬國明婚後一直相當甜蜜。（IG：@kennethmkm）

湯洛雯馬國明婚後一直相當甜蜜。（IG：@kennethmkm）

湯洛雯出席堂妹湯鎮業大女湯愛嘉婚禮，雖然仍面尖尖但穿上大褸遮掩身材，馬國明10月21日中午發文，指自己收拾一批玩具、寫真集等物品到迷你倉：「正所謂：「Happy wife! Happy life!」做咗差不多一年人夫，最緊要學識「斷捨離」！早排搬屋好鬼忙，趁住「馬國明天放假」，等我Pack好晒啲珍藏同雜物放入迷你倉，為咗迎接人生嘅新一頁、新身份而騰出更多空間！千祈唔好俾空間限制你嘅想像！」

湯洛雯出席堂妹湯鎮業大女湯愛嘉婚禮。（IG：@roxannetong）

馬國明努力執屋。（IG：@kennethmkm）

馬國明努力執屋。（IG：@kennethmkm）

馬國明留言可圈可點。（IG：@kennethmkm）

相片中可見到馬國明收藏有松隆子、酒井法子、廣末涼子寫真集，連最愛的唐老鴨都要入倉。雖然有標記迷你倉帳號是一篇合作廣告帖文，但當中一句「為咗迎接人生嘅新一頁、新身份而騰出更多空間！」成為焦點，網民估計太太有喜要封屋騰空家中位置做BB房，紛紛道賀。就此事01娛樂向馬國明查詢，他哈哈笑回應：「哈哈哈唔係呀廣告嚟架，嗰句新身份係做人老公啫，大家唔好誤會，都係隨緣哈哈哈，都開心嘅你地戥我開心，如果有消息再通知你，暫時未有。」