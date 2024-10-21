劉嘉玲賀湯鎮業嫁女太興奮大擺烏龍？　翌日堅持晨跑素顏令人震驚

「無綫五虎」之一的湯鎮業昨日（20日）嫁女，他與前妻姜坤所生的大女湯愛嘉與老公在高級酒店舉行婚禮，場內星光熠熠。與湯鎮業識於微時的劉嘉玲也盛裝出席，並在社交平台分享與新任岳父和苗僑偉的合照。

劉嘉玲出席湯鎮業大女婚禮。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲祝福一對新人百年好合、永結同心。（IG@carinalau1208）

不少網民見到合照直呼勾起不少當年《楊家將》的集體回憶：「柴郡主同楊四郎參加八賢王女兒的婚禮」，希望看到三人再次合作，又大讚劉嘉玲和苗僑偉保養得宜，而湯鎮業雖然稍為發福，但紅粉緋緋展露著一臉幸福。難得好友相聚，當然格外開心，但劉嘉玲似乎太興奮，在向湯鎮業送上祝福時竟大擺烏龍，她寫道：「40年，恭喜阿湯榮升老爺」。有心水清網民則留言：「外父變老爺？」並引起其他網民熱烈討論；但二人咁老友，相信湯鎮業也不會介意。

劉嘉玲似乎太開心，擺了個小烏龍。（小紅書）

引起網民熱烈討論。（小紅書）

狂歡過後，劉嘉玲未有偷懶，今日（21日）早上如常晨跑，非常有毅力。她寫著：「晨跑拍酒精」並分享一張自拍照。相中劉嘉玲戴上Cap帽圍巾，亦沒刻意遮蓋臉上歲月痕跡，大方以素顏示人，在零濾鏡下，狀態好到令人震驚，獲激讚：「這樣的面容有一種純潔感，非常真實美好」、「這個皮膚狀態我39歲都沒有你好」、「素顏狀態真好呀」。另也有網民溫馨提示：「喝多了第二天早晨跑步對心臟不好很危險的。」

劉嘉玲狂歡過後，堅持晨跑。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲盛裝現身。（資料圖片/陳順禎攝）