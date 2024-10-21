「音樂女神」海兒條脷特別靈活　第三級技巧絕少人識做！

海兒（Hedy）為著名的香港美女女高音，她會在Instagram分享靚相之外，亦不時在社交平台分享唱歌心得。日前她在IG中就分享了一條短片，原來是和小學生一同教網友「捲脷」，帖文中更打趣地寫道：「少壯不努力，老大徒歡喜 練會了嗎？」

海兒（Hedy）為著名的香港美女女高音（IG @hedy_hoiyi）

海兒（Hedy）為著名的香港美女女高音（IG @hedy_hoiyi）

片中海兒就分別示範了三個難度的捲脷方法，第一個就是普通地捲起，第二級難度就是將舌頭左右向中間捲，第三級難度更是挑戰人體極限，將舌頭捲起形成一個Ｗ字。有網民留言大讚有趣，寫道：「隱藏技能」、「有特別構造的人類」、「海兒連發聲練習都可出現蔴花舌！真是太強太厲害了」。

「美女高音」海兒教捲脷。第一級好簡單。（IG @hedy_hoiyi）

「美女高音」海兒教捲脷。第一級好簡單。（IG @hedy_hoiyi）

「美女高音」海兒教捲脷。第二級都唔難。（IG @hedy_hoiyi）

「美女高音」海兒教捲脷。第三級真係冇咩人識。（IG @hedy_hoiyi）

「美女高音」海兒教捲脷。第三級真係冇咩人識。（IG @hedy_hoiyi）

海兒身形好靚。（IG@hedy_hoiyi）

新世代「音樂女神」海兒外形似足洋娃娃。（IG@hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒身材好好。（IG @hedy_hoiyi）

海兒有樣又有才華，人生勝利組呀！（IG @hedy_hoiyi）