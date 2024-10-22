造星4Emiko開騷以治療系歌聲聞名　「第二個謝安琪」曾擊敗炎明熹

「咁大件事冇人講？」經常被連登仔用於開po引人關注的開場白。因《全民造星IV》出道的徐嘉蔚Emiko將於11月2日於北角MOM Livehouse開騷啦！雖未必稱得上「咁大件事冇人講？」但就絕對值得樂迷關注！



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《全民造星IV》出道的徐嘉蔚Emiko將於11月2日於北角MOM Livehouse開騷啦！（ig@emiko_mus）

Emiko在第一輪比賽唱《長夜》，順利晉級。（《全民造星IV》截圖）

《全民造星IV》

徐嘉蔚Emiko初見於ViuTV選秀節目《全民造星IV》，於比賽中以小清新，治療系歌聲而聞名。當中翻唱IU的廣東歌《長夜》時在鋼琴獨奏下突出個人唱功，最後成功擊敗另一位選手晉級，惜最後A3組以0:5敗給B1組，而徐嘉蔚Emiko止步60強。（A3組員包括：徐嘉蔚Emiko、陳景晴Jade、何佩、盧芷韻Kinki、林泳怡Vicky、王家晴Candy）

但是，被foul不代表她沒有實力，亦不代表她放棄了那個舞台和咪高風。於2021年年底《全民造星IV》之後，她反而以夢想為題寫出兩首新曲《彼岸花》、《星海》。翌年亦以個人身份發展，陸續推出了以日常生活為題的新曲《醬醬醬》，以失去與告別作主題的《再見再不見》，以惡夢、潛意識及人性的黑暗面作主題的《驚魂曲》等作。

Emiko都幾靚女。（ig@emiko_mus）

以獨立歌手嚟講，出到咁多隻歌都算係咁。（ig@emiko_mus）

踏入樂壇第1+3年

踏入與《全民造星IV》分開的第3年，「造星4」幾位成員以COLLAR組合身份發展，而徐嘉蔚Emiko則以個人身分於樂壇闖蕩。2024年她亦發布了又一首新曲《星河馳騁》，講述她在2024年時的迷茫和盼望，想藉著這首歌提醒自己和鼓勵觀眾要努力向前。7月份亦推出了另一首歌由馮穎琪和周耀輝為她度身訂造的《虛偽光彩》。有趣的是，原來她有一整張EP 6首歌曲，均以競賽遊戲《英雄聯盟》中的一件裝備而命名，十分貼合她熱愛「LOL」的喜好。

以獨立歌手嚟講，出到咁多隻歌都算係咁。（ig@emiko_mus）

徐嘉蔚Emiko開騷

踏入23歲，Emiko不單以新EP《不斷不斷整裝待發! 》作為自己給自己的生日禮物，更即將於今年底展開個人音樂會之旅，以11月2日Emiko徐嘉蔚個人音樂會《不斷不斷整裝待發!》@北角MOM Livehouse 為起點向世界進發，12月亦會到台灣開音樂專場。

徐嘉蔚Emiko發展都唔錯，係辛苦啲囉。（ig@emiko_mus）

才女乜都識

現年23歲的徐嘉蔚Emiko現為香港獨立唱作女歌手，大學時期主修古箏，期間曾參加周耀輝歌詞創作班。2020年曾參加音樂製作人趙增熹主理的大台主音樂先導計劃 ，簽約為第十六製作有限公司旗下音樂人。期間，她曾參與不同類型的歌唱比賽，並於2021年初發表第一首作品《試驗》。她於2021年參加《全民造星IV》始被樂迷所認識，於同年以唱作歌手身份加入樂壇。

徐嘉蔚Emiko曾於lan演唱會擔任和音工作。（ig@emiko_mus）

第二個謝安琪

去年畢業於浸大音樂系，現以教唱歌及於商場表演為主，頗有謝安琪初出道時的影子。除了唱歌低音結他（Bass）和打鼓，彈結他和鍵琴以外，她亦有參與音樂幕後製作，如和音等工作，亦曾於Ian陳卓賢演唱會擔任和音工作，堪稱是一個全能歌手。她曾表示，於香港做音樂實在不易，尤其是以獨立歌手身份。因缺少大公司的資金，所以每次出新歌都幾乎要用光積蓄去製作，而且為了每首歌的完整，所以製作過程每一環都不能節省。

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徐嘉蔚Emiko頗有謝安琪的影子。（ig@emiko_mus）

參加比賽曾擊敗炎明熹

過去Emiko也參加過不少歌唱比賽，當中三年前的「第十一屆觀塘區聯校歌唱比賽」，她就與當時用真名「王佳恩」參賽的Gigi在獨唱組同場較量。Gigi在該屆比賽以Christina Aguilera的經典作《Bound To You》出賽，而Emiko則以《從前慢》應戰，結果Emiko贏得冠軍，Gigi只得季軍。Emiko最後能否以女團身份出道仍是個未知數，但她的歌唱實力，相信已經得到電視觀眾的肯定。

《全民造星IV》出道的徐嘉蔚Emiko將於11月2日於北角MOM Livehouse開騷啦！（ig@emiko_mus）