星爺御用綠葉60歲專程回港打免費疫苗　大仔患罕見病花千萬養兒

周星馳御用綠葉黃一山（細龜）拍攝過多齣星爺電影《九品芝麻官》、《逃學威龍》、《破壞之王》等等，之後挾星爺名氣在中港兩地長撈長有。黃一山早於2003年因沙士舉家遷往廣州居住，在深圳開修腳店。

梁榮忠與黃一山在《破壞之王》的賽評。（影片截圖）

黃一山不時分享在港生活的着數優惠，繼上次回港申請樂悠咭，並示範用2蚊乘車優惠，由荃灣搭港鐵到佐敦之後，日前他又在小紅書分享回港打免費疫苗的過程。黃一山今次打季節性流感疫苗，他曬出籌號，打完後大讚亦又快又簡單。

黃一山與太太杜婷婷合力開修腳店。（小紅書）

黃一山近年長居內地，對大灣區讚口不絕，2022年疫情期間更建議一位失業的朋友，賣了香港層樓套現幾百萬，全家搬到大灣區，他解釋指是大灣區買樓或租樓都比香港相宜。黃一山在內地的修腳店亦經營得有聲有色，兩星期內就火速開分店，其老婆杜婷婷豪言希望一年要開100間。

黃一山育有兩子，現年28歲長子黃頌衡在8歲時被診斷患上先天罕見病「腦白質發育不健全」，因此須坐輪椅度過餘生，起居飲食由黃一山太太負責照顧，而黃一山就努力賺醫藥費。早前一家四口回港，黃一山長伴左右，由次子黃頌匡推哥哥行走。黃一山曾透露兩名兒子的學費加醫藥費，每年花費超過千萬元，故黃一山為家人更要保持健康身體。

黃一山回港打免費疫苗。（小紅書）

黃一山回港打免費疫苗。（小紅書）

又快又簡單。（小紅書）

又快又簡單。（小紅書）

黃一山大仔黃頌衡在8歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症。（微博@黃一山）

黃一山學霸細仔英國名牌大學畢業：