龍婷High爆露纖腰為明星足球隊助興　冧爆與專一小生合唱狂放生電

43歲龍婷憑參加《中年好聲音》而爆紅，早前被爆出與65歲已婚演唱會製作人丘亞葵車廂激吻「Hello Kiss」而一度暫停工作，近日開始密鑼緊鼓開始工作。日前龍婷與《中年好聲音2》王玥及《聲夢傳奇2》的黃洛妍一同到天津，為明星足球隊獻唱助興。

龍婷為明星足球隊獻唱助興。（IG圖片）

同行的還有《中年好聲音2》王玥及《聲夢傳奇2》的黃洛妍。（IG圖片）

開心聚餐。（IG圖片）

適逢香港明星足球隊即將成立40周年，今次到天津進行表演賽陣容非常鼎盛，包括有譚詠麟、黃日華、李子雄、何家勁、洪天明、梁漢文、張兆輝等，連曾志偉亦抽空出席擔任球員兼領隊，更加入了新血黃庭鋒及孔德賢。而龍婷、黃洛妍、王玥就在開幕儀式時獻唱助興，當日天氣寒冷，龍婷脫去外套，穿上貼身毛衣High爆又跳又唱，更興奮得露出纖腰，非常養眼。

露纖腰！（IG圖片）

High爆！（IG圖片）

龍婷日前在Instgram連環分享此行點滴片段，更分享了與63歲黃日華合唱他主演1983年TVB版《射鵰英雄傳》主題曲《鐵血丹心》。唱歌期間龍婷狂放電，更不時冧爆含情脈脈望住男神黃日華，雙手拿著咪，顯得非常害羞。而黃日華亦搭著龍婷的膊頭一起走向鏡頭。有不少粉絲看到片段後，都搞笑留言指「郭靖」遇上「小龍女」。

龍婷冧爆含情脈脈望住男神黃日華。（IG圖片）

合唱！（IG圖片）

黃日華大方搭住龍婷膊頭。（IG圖片）

深情對望。（IG圖片）

另外，龍婷在分享了與不少明星足球隊成員的照片，並發文指：「這次可以參加香港明星足球隊的比賽，作為啦啦隊歌手我玩的太開心了。大家都很關照我們，非常溫暖的大家庭。我也第一次體驗了在球場上唱歌，我一直瘋跑，肆意的去揮灑這歡樂。感謝曾生，譚校長，華哥，勁哥，所有每一位照顧我的前輩，隊員，希望以後可以再和你們一起並肩作戰」。龍婷除了分享飯局上的大合照，又和多位前輩合照，更與男神黃日華兩度合照。

搭膊頭！（IG圖片）

兩度合照。（IG圖片）

校長！（IG圖片）