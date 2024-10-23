陳百祥首披露離開香港明星足球隊內幕　網民不信推測三大離隊原因

香港明星足球隊近年頻頻四出踢友誼賽，於內地有極高人氣和知名度，早前譚詠麟和曾志偉還親自帶隊出征天津，慶祝球隊快將成立40周年，但有眼利網民發現，身為香港明星足球隊中流砥柱的阿叻陳百祥，自上次「踢人事件」後已經沒再現身球隊，更高調與王晶自組「精裝明星足球隊」，為增強「星味」還挖走馬國明、林文龍、洪天明等球員，此舉引起網民熱議，阿叻近日就「分家」一事開腔，首次披露離隊原因。

香港明星足球隊近日到天津踢友賽。（黃庭鋒 W.T.F@小紅書）

精裝明星足球隊陣容。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

這次到汕頭友賽，是阿叻最後一次以香港明星足球隊隊員身分出賽。（香港明星足球隊@微博圖片）

訪問中，阿叻先講歷史，表示其實組織明星足球隊，是想整個演藝圈凝聚一起，除了足球其實還有乒乓球、羽毛球等，不過最初他與譚詠麟和曾志偉都是踢足球的，所以先搞了足球隊，「其實整個娛樂圈都在裡面，包括梅艷芳都是我們的啦啦隊隊長。我們將踢球所得的錢，放進去慈善基金，然後專門幫助一些貧窮和需要幫助的人。」

他續指：「球隊現時已經到了第二代，現在洪金寶都不踢了，所以就到洪天明，一代一代地接下來，我沒有小朋友，接不到啦，所以我現在就是承傳這件事，就像現在，我拍戲，馬國明是我徒弟，黃宗澤是我徒弟。」

阿叻首度解釋離開香港明星足球隊的原因。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

阿叻一直是球隊中流砥柱。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

阿叻與譚詠麟和曾志偉相識多年，一起搞起香港足球明星隊。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

當時梅艷芳是明星足球隊啦啦隊隊長。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

當時梅艷芳是明星足球隊啦啦隊隊長。（視覺中國）

阿叻稱上次在汕頭是他最後一次踢香港明星足球隊，回去後想了想，不如組一隊叫「精裝明星隊」，「因為我以前拍精裝追女仔，我就將現在當紅的男主角，或者是喜歡踢球的球員組在一起，例如馬國明，現在最新又有陳展鵬、謝天華、吳卓羲，每一個都是大家所認識的，我剛開拍了一套賀歲片，都是由馬國明做主角，一來他們喜歡踢球，二來我也要找人來接班。」

阿叻找來馬國明入隊。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

視帝馬國明（馬明）內地人氣高。(資料圖片/陳順禎攝)

陳展鵬都將被召入隊。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

陳展鵬。（資料圖片/葉志明攝）

精裝明星足球隊啦啦隊有苑瓊丹。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

網民指精裝明星足球隊隊員年紀也不小。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

阿叻表示其實精裝明星足球隊和香港明星足球隊是沒有分別的，他還是會繼續和明星足球隊一起玩、一起練球，「不過，我想有些新面孔給觀眾看到，所以他便組織了這支新球隊。」對於阿叻的說法，似乎未能令網民信服，如果說需要年輕藝人傳承，最慘是馬國明，躺著也中槍，網民突破盲腸：「馬明都五張啦」；而其餘人腳洪天明50歲、謝天華57歲、林文龍56歲，陳庭威63歲、林俊賢63歲，平均年齡其實與香港明星足球隊相約，而香港明星隊近日還加入新血，銳意年輕化，所以這個說法不成立。

馬海倫多年來陪香港明星足球隊四出征戰。（視覺中國）

香港明星足球隊最近也有新血加盟。（孔德賢Danny@小紅書）

香港明星足球隊近年在內地非常受歡迎。（資料圖片/葉志明攝）

香港明星足球隊近年在內地非常受歡迎。（香港明星足球隊@微博圖片）

第二，網民指阿叻既然覺得沒有分別，為何不在一起？目前所看，兩隊波的運作模式十分相似，同樣面向祖國，同樣有位霸氣女星坐陣啦啦隊，香港明星足球隊有「Helen姐」馬海倫；精裝明星足球隊則有「石榴姐」苑瓊丹，不同的就只有隊名，故阿叻的舉動令人覺得有「分家」的味道。

對此，網民推測阿叻是次離隊涉及三大原因：「派系鬥爭」、「錢作怪」及「出場時間」，甚至有網民大膽猜測阿叻會否因此與譚詠麟及曾志偉數十年兄弟情決裂。而更有趣的是，在網上的香港明星足球隊資料中，各球員都有屬於自己的「備註/綽號由來」，當中阿叻一欄綽號寫上「荷蘭叻」，備註是「為人小氣」。究竟離隊真相是怎樣，相信只有當事人才知道，但作為網民，花生指數絕對是爆燈。

三人老友鬼鬼，是多年好友和波友。（香港明星足球隊@微博圖片）

阿叻和譚詠麟。（視覺中國）

阿叻一欄寫著「為人小氣」。（網上截圖）

網民留言。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

網民留言。（香港明星经纪K.C.@小紅書）