巾幗梟雄之懸崖｜演員陣容名單＋角色人物介紹：黎耀祥／胡定欣

《巾幗梟雄之懸崖》金牌編審張華標重返TVB操刀、並夥拍昔日《巾幗》系列好拍檔方駿釗（嘟嘟）監製的台慶劇昨晚（21日）首播，並將一連五星期、逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。

二十年代的上海，柴十七欠債纍纍，突然被永業銀行主事人「七爺」鄧桂嬋召見，十七運用其商業頭腦擺平銀行的擠提風暴，兩人自此演變出非一般的僱傭關係。十七一直獲經營酒樓的桂氏一家照顧，千金桂花香重遇求學時期的心上人韋豪；韋豪本是混江湖的殺手，十七卻日漸看到韋豪對花香的情意，從反對變成接受。動盪亂世，戰火槍炮不斷，桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境，劫禍連連……

巾幗梟雄之懸崖｜演員

黎耀祥 飾 柴十七

二十年代的上海，柴十七欠債纍纍，突然被永業銀行主事人「七爺」鄧桂嬋召見，十七運用其商業頭腦擺平銀行的擠提風暴，兩人自此演變出非一般的僱傭關係。

黎耀祥 飾 柴十七（劇照）

胡定欣 飾 七爺

上海前十位叱吒風雲的大富豪，只有一位是女性：七爺。在當時弱肉強食的環境下，她是如何突出重圍？柴十七也將化身最強輔助，屬於他們的黃金時代終將到來！

胡定欣 飾 七爺（劇照）

蕭正楠 飾 林茂財

蕭正楠演繹三個性格截然不同的角色，分別是膽小懦弱、自卑心重的鄧桂平，神秘莫測、詭計多端的林茂財，以及童心未泯、樂於助人的龍四海。一人分飾三角的蕭正楠將向七爺展開一連串的猛烈復仇，親人之間的報復往往最為致命。

蕭正楠 飾 林茂財（劇照）

陳曉華 飾 桂花香

勇敢追愛的桂花香，面對青梅竹馬的韋豪（羅天宇飾） 和默默守護的柴十七，到底會如何選擇呢？

陳曉華 飾 桂花香（劇照）

羅天宇 飾 韋豪

韋豪本是混江湖的殺手，曾是桂花香求學時期的心上人，後來重遇。十七日漸看到韋豪對花香的情意，從反對變成接受。

羅天宇 飾 韋豪（劇照）

巾幗梟雄之懸崖｜主題曲

主題曲《就算天空塌下來》，古巨基再次為巾幗系列獻唱，熱血高燃，充滿力量。就算天空塌下來，巾幗梟雄何足懼矣？願我們永遠都有不變的情懷！

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