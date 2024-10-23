前TVB花旦面型明顯瘦削重現黃蜂腰　曾暴脹達170磅一度肚凸凸

前華姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早年因甲狀腺問題致身形暴脹，高峰期體重達170磅，早前苟姑娘出席聚會時，更因明顯肚凸凸加上影相時又用手遮肚，引來懷孕猜測！日前苟姑娘現身為好友黎瑞恩（Vivian）演唱會撐場，她在IG曬出幾張打卡照，並寫道：「一人有一個夢想🎶🎤🥰你哋嘅夢想係咪呀？期待以久嘅V union演唱會，琴晚有幸可以同我多倫多朋友們欣賞到。小恩，今晚繼續Good Show la 💜」

苟芸慧早年因甲狀腺問題致身形暴脹。（視覺中國）

高峰期體重更達170磅。（視覺中國）

早前苟姑娘出席聚會時，因明顯肚凸凸加上影相時又用手遮肚，引來懷孕猜測。（IG圖片）

黎瑞恩的21歲大女Sheree驚喜現身擔任表演嘉賓，母女同穿紛紅色啦啦隊服，又唱又跳，炒熱全場氣氛！（Facebook@汪曼玲）

相隔8年開騷！（Facebook@汪曼玲）

資深傳媒人汪曼玲同葉童都有到場支持。（Facebook@汪曼玲）

苟姑娘現身為好友黎瑞恩（Vivian）演唱會撐場。（IG@joyfulck）

相中所見，身穿白色套裝的苟姑娘不但面型明顯瘦削了不少，更重現黃蜂腰，狀態Fit爆，網民紛紛留言大讚：「pretty lady」、「瘦好多啊」、「女神最美」！苟姑娘在2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）結婚，婚後淡出娛樂圈，一向喜歡小朋友的苟姑娘曾在結婚時揚言生夠4個組織大家庭，更曾打排卵針接受雪卵手術，但她在注射排卵針後跑步而令身體不勝負荷，令她出現頭暈冒冷汗、呼吸困難的情況，最後由救護車送院。2021年兩人突然傳出婚變，有傳導火線是苟姑娘生仔心切，但老公卻未有配合，令婚姻出現暗湧，女方更已搬離貝沙灣愛巢。去年年初曾傳出二人破鏡重圓，但至今仍未見兩人合體放閃，而苟姑娘肚皮亦依然未有動靜。

面型明顯瘦削了不少。（IG@joyfulck）

重現黃蜂腰！（IG@joyfulck）

好姊妹！（IG@joyfulck）

瓜子臉重現！（IG@joyfulck）

大曬白滑香肩同事業線。（IG@joyfulck）

身形十分纖瘦。（IG@joyfulck）

苟芸慧在2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）結婚，正式封盤。（IG@joyfulck）

好靚。（IG@joyfulck）

大曬好身材。（IG@joyfulck）