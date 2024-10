前港姐冠軍慶祝55歲生日　素顏狀態不及大10年余安安

93年港姐冠軍莫可欣在2008年奉女成婚,為方中信誕下一女符迦晴,婚後淡出幕前,專心相夫教女。早前女兒更以香港賽馬會青少年馬術隊成員的身份接受香港電台訪問,騎術精湛好叻女,樣貌跟媽咪餅印一樣,而從小讀國際學校的她說話時鬼鬼哋,非常可愛。

莫可欣一直悉心培育女兒(視覺中國)

同媽咪餅印!(截圖)

10月8日是莫可欣的55生日,她跟60歲的曹永廉與太太姜依蘭,以及65歲的余安安同是10月星辰,大伙兒約埋一齊食飯慶祝,同場還有老公方中信、方平等,十分熱鬧。余安安在社交平台分享合照,見莫可欣完全唔介意素顏出鏡,披住黑色圍巾,面容帶點憔悴,相比起仍於幕前演出、大她足足10年的余安安狀態明顯有差距,難怪已榮升做婆婆的余安安被封做「最靚婆婆」。

莫可欣素顏出鏡。(IG@candiceyuonon)

余安安真係唔似65歲。(IG@candiceyuonon)

余安安身形都Keep得好好,唔似係兩女之母,依家仲做埋婆婆添。(IG@candiceyuonon)

余安安寫道:「開開心心聚一聚,食一餐!happy birthday to all 十月之星!有4個㗎🥰❤️💃🏼💃🏼💃🏼🕺thank you so much for the lovely dinner by chef @edwardvoon74 #birthday #birthdaycake #十月之星 #十月之星生日快樂 #celebrate #soblessed #感恩 #love #lifestyleofcandice #安安生活誌」。

年前佢哋已一齊慶祝生日。(IG圖片)

3位都係十月星。(IG圖片)

點擊睇更多莫可欣相片: