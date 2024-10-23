巾幗梟雄之懸崖第3集劇情｜陳曉華為愛郎羅天宇　偷通行證助脫困

《巾幗梟雄之懸崖》第三集劇情：

蕭正楠向羅天宇表示想跟他學習，但羅天宇斷言蕭正楠無法做到，因為他從蕭正楠眼中見到仇恨，很難做到像他般心静如水。黎耀祥答應胡定欣要他到銀行工作的請求，胡定欣安排黎耀祥在20日內寫好一份改革的計劃書，黎耀祥誇下海口表示一星期就能完成。

蕭正楠向羅天宇表示想跟他學習，但羅天宇斷言蕭正楠無法做到。(影片截圖)

黎耀祥答應胡定欣要他到銀行工作的請求。(影片截圖)

羅天宇留信給陳曉華約她見面，被戴耀明認得羅天宇沒有殺她。戴耀明想非禮陳曉華時羅天宇及時出現救了她，更向戴耀明表示陳曉華是他的女人。羅天宇向陳曉華道別，並表示早已認出她是同學，陳曉華打聽羅天宇退學原因，原來與自己關。

羅天宇留信給陳曉華約她見面，被戴耀明認得羅天宇沒有殺她。(影片截圖)

羅天宇向陳曉華道別，並表示早已認出她是同學。(影片截圖)

羅天宇向陳曉華道別，並表示早已認出她是同學。(影片截圖)

黎耀祥完成報告書後卻被胡定欣拒見，由胡定欣的下屬莊思明等人把報告書貶得一文不值。黎耀祥找胡定欣理論，胡定欣表面上承諾會教訓莊思明等人，但實際上要下屬對報告書刻意刁難。

黎耀祥完成報告書後卻被胡定欣拒見。(影片截圖)

黎耀祥找胡定欣理論，胡定欣表面上承諾會教訓莊思明等人。(影片截圖)

黎耀祥找胡定欣理論，胡定欣表面上承諾會教訓莊思明等人。(影片截圖)

陳曉華聽到近郊有槍戰，擔心羅天宇會出事，她收到一封信便立即趕去見羅天宇，但原來是戴耀明借羅天宇之名約她到來。戴耀明再一次打陳曉華主意，羅天宇再次出現並救走她。

陳曉華聽到近郊有槍戰，擔心羅天宇會出事。(影片截圖)

原來是戴耀明借羅天宇之名約陳曉華到來。(影片截圖)

黎耀祥參與會議，卻被莊思明等人奚落，黎耀祥指眾人是「哈巴狗」。黎耀祥再次衝入胡定欣辦公室要求她主持公道，胡定欣答應到會議室聽他們開會，席間黎耀祥與莊思明「開火」互罵。黎耀祥受不了向胡定欣辭職，胡定欣要黎耀祥跟隨自己的本子辦事，更要求他向莊思明道歉，但黎耀祥不肯選擇離開。

黎耀祥參與會議，卻被莊思明等人奚落。(影片截圖)

黎耀祥再次衝入胡定欣辦公室要求她主持公道，胡定欣答應到會議室聽他們開會。(影片截圖)

胡定欣答應到會議室聽他們開會，席間黎耀祥與莊思明「開火」互罵。(影片截圖)

黎耀祥受不了向胡定欣辭職，胡定欣要黎耀祥跟隨自己的本子辦事，更要求他向莊思明道歉。(影片截圖)

黎耀祥受不了向胡定欣辭職，胡定欣要黎耀祥跟隨自己的本子辦事，更要求他向莊思明道歉。(影片截圖)

陳曉華為了羅天宇偷通行證，差點被人抓到，黎耀祥及時出現擋著眾人找到通行證。黎耀祥問陳曉華到底是什麼來的，而陳曉華始終不肯向黎耀祥吐露實情，黎耀祥跟蹤陳曉華，發現她把通行證交給被通緝的羅天宇。胡定欣前往懇求黎耀祥說服三爺不要撤資，黎耀祥捉住機會開職員大會，狠狠數落莊思明等人。

陳曉華始終不肯向黎耀祥吐露實情，黎耀祥跟蹤陳曉華。(影片截圖)

發現陳曉華把通行證交給被通緝的羅天宇。(影片截圖)

胡定欣前往懇求黎耀祥說服三爺不要撤資。(影片截圖)

胡定欣前往懇求黎耀祥說服三爺不要撤資。(影片截圖)

黎耀祥捉住機會開職員大會，狠狠數落莊思明等人。(影片截圖)

《巾幗梟雄之懸崖》劇情簡介：

二十年代的上海，柴十七（黎耀祥飾）欠債纍纍，突然被永業銀行主事人「七爺」鄧桂嬋（胡定欣飾）召見，十七運用其商業頭腦擺平銀行的擠提風暴，兩人自此演變出非一般的僱傭關係。十七一直獲經營酒樓的桂氏一家照顧，千金桂花香（陳曉華飾）重遇求學時期的心上人韋豪（羅天宇飾）；

柴十七（黎耀祥飾）欠債纍纍。(劇照)

十七運用其商業頭腦擺平銀行的擠提風暴，兩人自此演變出非一般的僱傭關係。(劇照)

「七爺」鄧桂嬋（胡定欣飾）欣賞十七。(劇照)

韋豪本是混江湖的殺手，十七卻日漸看到韋豪對花香的情意，從反對變成接受。動盪亂世，戰火槍炮不斷，桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財(蕭正楠飾)等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境，劫禍連連……

桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財(蕭正楠飾)等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境，劫禍連連。(劇照)

桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財(蕭正楠飾)等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境。(劇照)