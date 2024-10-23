梁思浩否認抽水更力讚森美係好員工　再爆行內秘聞連劉德華都有份

梁思浩請來好友陳雅倫（Ellen）分享靈異經驗，有觀眾要求節目加長至兩小時，他即說：「咁真係要加人工。」（梁碧玲攝）

梁思浩早前在YouTube節目《娛樂好好玩》談及森美日本「7街瞓」事件，質疑他是為了下月「全港聽眾調查」而炒作新聞，並指該調查會直接影響加人工，有網民認為梁思浩才是直正抽水。

梁思浩昨晚（22日）現身無綫直播《直播靈接觸》，他表示只係講出行規。「我以前幫港台打工都要，一到10月就要幫個節目宣傳，因為呢個係行規。好多人唔知道我係幫緊森美解釋，聽晒節目的話我係幾欣賞森美，佢好勤力，邊個請到佢係著數，因為佢幾落力幫商台宣傳，商台亦好配合。我都想森美贏，因為我已經退出廣播界，以佢勤力應該畀佢贏。」

梁思浩否認自己抽水，仲大讚森美。（梁碧玲攝）

梁思浩當年曾5次在「全港聽眾調查」獲推舉，問他有無出招，他說：「我叫村長都係呢樣嘢，嗰時全個的士界95% 都係聽我節目，佢哋喺call台一呼百應真係幫我好多。如果我唔係離開電台，都仲有得競爭。（對手係森美？）仲有林海峰，一直都係呢3個人喺三甲位。」梁思浩坦承當年加人工十分「和味」，而港台年報亦有公開他的薪酬，所以無需隱瞞。

講到行內秘聞，梁思浩亦謂歌手同DJ較熟的確對播放率有幫助，問到有否因而收大禮，他笑說：「港台係唔得嘅，超過5百元要報，有試過我生日，有歌手送果籃，價值千四，我原果籃退返去。（通常會點推？）我會叫佢哋寫張卡畀我囉，所以每年都會收到華仔（劉德華) 嘅聖誕卡，佢就識做啦，每年都會寄聖誕卡畀我。」而除咗卡片外，梁思浩亦收過不少唱片，而他亦十分慶幸就算無做DJ，亦未曾感到太多人情冷暖。