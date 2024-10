現年33歲的人妻兼靚媽陳凱琳(Grace)貴為2013年香港小姐冠軍,以及2014年度華姐冠軍,靚樣備受公認,即使與視帝鄭嘉穎結婚並已經生了三個囝囝,都絕無半點師奶味,無論樣貌身材都完全沒有走樣。陳凱琳近年已由藝人轉型兼任KOL,深受品牌及廣告商的喜愛,工作接個不停。最近她就到了馬六甲,於當地被不少網民偶遇並把她的照片放到社交網上分享。

陳凱琳現身馬六甲!(小紅書)

陳凱琳人妻大解放。(IG@ghlchan)

陳凱琳在韓國大嘆美食。(IG圖片)

日前其中一位在當地偶遇陳凱琳的網民分享了兩人的合照,並留言寫道:「猜猜我在馬六甲偶遇哪位香港明星!將將! 是Grace陳凱琳 真人超美超瘦超甜超nice 😍😍😍😍😍 她的臉超級小derrrrr」。相中的陳凱琳穿上白色吊帶連身裙,保養得宜少女味十足,原相機拍攝的生圖依然相當靚女。陳凱琳露出雙腿,一如既往地纖瘦,跟她身旁的粉絲對比之下,更是瘦得誇張,儼如牙簽腳,震驚一眾網民,惹來熱議。陳凱琳隔日更親自回覆博主表示:「Nice to meet you too! 」盡顯親切友善本色。

陳凱琳與粉絲的腳成強烈對比。(小紅書)