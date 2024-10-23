黑白訣劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《黑白訣》陸劇又名(Duel of Shadows)，由趙浚凱、黃文利作為編劇，趙浚凱為執導，由楊旭文、田雨、張志堅、蓋玥希領銜主演的一套以現代追查案件為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《黑白訣》｜劇情大綱

年輕警官韓證飛奉命前往羊泉縣,與資深刑警任中華合作辦案。他們剛剛到達,就遇到了當地首富馬家發生重大綁架案。馬家的愛女馬文文在新婚當天突然失蹤。調查發現,此前在濱江的一起紋身案的嫌疑人古小刀,正計劃利用綁架馬文文來勒索巨額財產。從馬文文的好友譚一笑那裡得到消息的韓證飛和任中華,一明一暗地前往小鎮追查。在案件調查過程中,他們面臨重重困難與阻力,不僅要格鬥到底排除困境,還要克服內部矛盾。最終,憑藉警務技能和警民協作,他們成功緝捕了幕後主謀,為羊泉縣重塑了正義和平。

《黑白訣》播出時間｜最新追劇日曆

《黑白訣》一共有24集，由優酷播放，優酷VIP會員首更3集，10月24日、10月25日每天12:00更新2集，10月26日、10月27日每天12:00更新1集。SVIP每個更新日提前多看1集。

網劇黑白訣@Weibo

《黑白訣》｜演員人物關係圖

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《黑白訣》｜演員

楊旭文 飾 韓證飛

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田雨 飾 任中華

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張志堅 飾 馬聞山

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蓋玥希 飾 譚一笑