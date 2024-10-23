蔡嘉欣離巢TVB句句有骨　「我呢啲不值得被挽留」

2019年的香港小姐參賽者蔡嘉欣，晉身十強後仍獲簽TVB。早前宣布離巢，結束同TVB 5年關係。今日她以Deep V桃紅裝出席護膚品牌活動，同場仲有好姊妹陳詩欣（Eunice）、MIRROR成員Jeremy 、Stanley 、無綫小花陳曉華、郭柏妍。

蔡嘉欣離巢後首次出席公開活動，以Deep V裙上陣。（陳順禎 攝）

蔡嘉欣接受訪問時賣口乖，大讚客戶給予吸金機會，又指自己嘅工作已排到聖誕節，直指賺得多過以前。問到離巢原因，她解釋是因為自己工作規劃，意思有所不同，而之後亦會朝著KOL方向發展。問到公司可有挽留？蔡嘉欣即謂：「循例上都會問句『會唔會考慮續約？』我話唔考慮之後，對話就結束。（冇挽留你？）冇呀！我呢啲不值得被挽留就唔挽留。」

陳詩欣都有一齊出席活動。（陳順禎 攝）

蔡嘉欣又話去年被傳離巢時，已經無接TVB工作，可以說去意已決。「呢間公司嘅路未必係我想追求嘅嘢，所以一早想話做自己嘢時，佢哋都好支持。」她又指離巢並非人工問題，因為所學到的比錢更多。「其實係我無心喺呢間公司拼搏落去，就唔好霸住啲機會。你知呢間公司咁多人，好多人都緊張每一個騷，畀佢哋。」

聽到蔡嘉欣講公司嘢，陳詩欣在旁不停偷笑。（陳順禎 攝）

陳詩欣在旁聽到忍不住偷笑，同TVB仍有合約嘅佢表示目前以KOL工作為主，又笑稱自己年紀有返咁上下，所以應該將機會讓出，又指自己都會搵返條路出嚟，但目前工作算適合自己。