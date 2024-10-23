湯怡因餅店被投訴與網民連環開火　首開腔回應：係我衰啦

湯怡近排同網民關係緊張，先有早前她在網上呻餅店請不到全職員工，網民提議她增加至一個月有8日假，怎料湯怡串爆「回敬」對方一句：「最好係唔洗（使）返工都有糧出 對不對」，被網民直斥是刻薄老闆娘；繼而近日再有網民投訴她的餅店食物質素差，並留言狂數N宗罪，令其本人和餅店形象大跌。

湯怡表示平時一有時間就會親自炮製早餐給女兒吃。（梁碧玲攝）

湯怡今日（23/10）到尖東出席代言活動，對餅店近來連串事件作出回應。湯怡直言：「係我衰啦，我用文字，文字上就係冇語氣，所以大家睇落去有個誤會喺度。因為我做藝人都係打工仔，你問我都係『不如日日都放假喇』，相信每一個人都會咁諗嘅。」

湯怡近日就餅店請人和食品質素跟網民連環開火。（梁碧玲攝）

已有兩間餅店的湯怡，表示現時手下其實有很多兼職員工，全職的也有，但因為她希望年底增至四間餅店，要講兼職填滿30日是有難度，為不影響開舖進度，所以現時迫切請多些全職人手。問到會否調整待遇吸引人應徵？湯怡表示：「每一個工種都有唔同嘅假期喺度，大家可以商量一下。（網民話妳係刻薄老闆娘？）始終工種唔一樣，我都明白有啲文職可以有8日（假期），但有得傾嘅。」

湯怡近日就餅店請人和食品質素跟網民連環開火。（IG@yuenkaka）

湯怡近日就餅店請人和食品質素跟網民連環開火。（IG@yuenkaka）

對於餅店食物質素差遭網民狠批？湯怡表示有任何問題可以打去她公司客服熱線，之後她會去作了解發生什麼事，所有的批評、意見、問題，她們都會接受，然後進行溝通和解決，因為食物的質素是她最重視的。問到是否得罪人？湯怡表示：「可能因為文字，所以有呢個誤會，下次加啲emoji，或者拍片、錄音。（驚唔驚影響自己同餅店形象？）我覺得最緊要做好自己，相信所有人都會睇得到。」

湯怡之前開出的請人條件。（IG@yuenkaka）

湯怡表示可能因為文字冇語氣，所以產生誤會。（梁碧玲攝）

另，談到早前37歲生日，湯怡說老公麥秋成都有問她想怎樣過，但她跟對方說不用想那麼多，讓她去跑個步，因為她很久沒做運動，很想去出身汗，所以最後一家三口去了跑步，沿途老公充當攝影師為她和女兒拍照，夜晚一家人吃了個飯，這已非常滿足和開心，她也特別多謝老公，現忙於為下月西九音樂節排舞，一個星期拍足七日、每日朝10到晚10，但都在她生日當日抽出一日時間為她慶生。

湯怡表示不想老公特別花錢買禮物，所以生日一家人跑個步、吃頓飯已很開心。（IG@yuenkaka）