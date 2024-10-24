「百億新抱」吳千語素顏行街全身行頭4萬 戴一物疑助催運趕佗蛇B
撰文：程嵐風
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現年30歲的吳千語（Karena）去年12月成為「百億富三代」施伯雄（Brian）太太，今年8月在意大利補辦盛大的童話式婚禮，昔日「豪門狙擊手」終於封盤。
晉身百億豪門新抱的千語BB去到邊都散發個人魅力，日前又被網民野生捕獲，千語素顏戴住眼鏡，零架子讓網民搭住腰背影合照，獲讚：「逛街偶遇千語，非常nice的跟我合照，真人超美超瘦，臉又小又精緻，感嘆下女明星之壁。」
見吳千語穿上牛仔短褲大騷44吋長腿，上身襯灰色冷衫和白色鞋，這身優閒服看似普通，但原來件件名牌，有網民極速將吳千語這身衣着打扮「起底」，當中包括MIUMIU眼鏡約3,800人民幣，MIUMIU冷衫約13,000人民幣，VALENTINO牛仔褲約8,800人民幣，還有THE ROW平底鞋約11,000人民幣，總計約4萬港元。
全身行頭超富貴，不過吳千語卻沒有配戴金鑽首飾，反而選擇戴兩條多色的催運水晶手鏈，坊間一向確信水晶能幫助心靈淨化、舒緩情緒，部份更有求子功能，未知她是否想加快造人計劃，趕在即將的蛇年佗BB呢？另外，有網民發現吳千語手持的手機屏幕，是她與新婚老公在沙灘日落時拍攝的照片，時時刻刻都可以望住，好甜蜜呀！
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