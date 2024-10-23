阿Sa蔡卓妍為仔女慶生公開已為人母？　「大仔」今年跌親嚇死佢

阿Sa蔡卓妍日前與好姊妹阿嬌鍾欣潼剛完成了13場內地巡迴演唱會，加上年頭香港的14場紅館，唱足27場破晒Twins紀錄。不過完騷後，阿Sa仍未能休息，繼日前舉行簽名會後，又要忙為明年的賀歲片開工，仲未計稍後的美加巡唱。雖然忙到不可開交，但阿Sa依然將屋企人擺在第一位，今日她就在社交平台分享了為一對「仔女」慶生的照片，難道阿Sa已為人母？

阿Sa蔡卓妍和阿嬌鍾欣潼近日完成13場內地個唱，11月將到美加繼續TWINS世界巡迴演唱會。（大會提供）

阿Sa完成個唱接著便要為賀歲片開工。（資料圖片/梁碧玲攝）

呢幾個月阿Sa可謂忙不停。（IG@choisaaaa）

事實非也，其實是出名孝順的阿Sa為Sa爸和其愛貓嚦咕慶生，並透露「大仔」Sa爸今年不小心跌親嚇死她，阿Sa寫道：「今日係我大仔同細女嘅生日，生日快樂，我大仔今年唔小心跌親，嚇到我呢⋯希望佢以後身體健健康康，快啲好返，出入平安，繼續做Peter Pan，無憂無慮，自由自在。我都祝我細女身體健康，冇病冇痛，繼續食得玩得瞓得」。

阿Sa所指的「大仔」其實是Sa爸；而「細女」則是其愛貓嚦咕。（IG@choisaaaa）

之前Twins開騷，Sa爸都有去捧場。（IG@choisaaaa）

阿Sa與「細女」合照。（IG@choisaaaa）

「嚦咕」好可愛。（IG@choisaaaa）

雖然阿Sa自小父母離異，但她跟Sa爸感情要好，阿Sa曾在節目中講過讀中學的時候，任性要去電髮，但當時爸爸沒錢，為不想令女兒失望下，最後賣掉金鏈滿足她，可見Sa爸非常疼惜阿Sa，就算現在Twins開騷，也會經常見到Sa爸的身影，可以說是頭號粉絲。

阿Sa回憶小時候爸爸為滿足她電髮，不惜賣掉金鏈。（影片截圖）

講到眼濕濕。（影片截圖）

而在阿Sa分享的相片中，見到阿Sa和Sa爸關係密切，兩父女一齊捧著生日蛋糕，Sa爸招牌戴帽、墨鏡，雖然身形清減了一點，但氣色不錯，依然非常有型，似乎身體已無大礙。不少圈中朋友如胡蓓蔚、張繼聰、曾樂彤、余香凝及許茹芸等也紛紛送上祝福，可見Sa爸人緣極佳。

阿Sa是孝順女！（IG@choisaaaa）