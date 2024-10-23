劉嘉玲爆梁朝偉從未呷醋她衣著性感　自己亦不受管：一管就一早散

藝人劉嘉玲今日（23日）出席一個銀行活動，她以一身黑色透視裝現身，大曬成熟性感美，拍照時還大派心心，非常繁忙。劉嘉玲活動後接受傳媒訪問時表示自己是家中的「大內總管」：「屋企啲開支啊，工人啊，司機啊，買啲咩啊，屋企食啲咩，都係我呢個大內總管嚟管嘅。」雖然家中事無大小都是她來管，但她卻表示與梁朝偉的財政是分開的。

劉嘉玲今日以一身黑色透視裝現身，大曬成熟性感美。(梁碧玲 攝)

至於劉嘉玲被問到今日的一身透視裝出現是否精心挑選時，她卻表示現在「興」：「趁我身材依家仲係可以睇得就著多啲啊，再多過幾年可能著唔到㗎啦。」而被問到老公偉仔會否管她的衣著時，她則輕鬆說：「佢唔會好管我著衫㗎喎，我著得好睇就得㗎啦。」但就大爆偉仔從來都沒說過或批評過她的性感度，令劉嘉玲都不禁質疑偉仔：「有時我都覺得你係咪會jealous吓？」結果是沒有的，偉仔連安全都不擔心，因為他認為劉嘉玲會照顧得好安全。

劉嘉玲被問到今日的一身透視裝出現是否精心挑選時，她卻表示現在「興」。(梁碧玲 攝)

劉嘉玲笑指偉仔不能管她，因為會「一管就一早散㗎啦」，其實二人的相處之道經過多年互相遷就出來的。劉嘉玲還說「唔好管我」！雖然她口中叫偉仔不要管她，但仍然是開心笑著說的。

劉嘉玲笑指偉仔不能管她，因為會「一管就一早散㗎啦」。(梁碧玲 攝)

劉嘉玲談到家中的兩隻狗狗，立即笑成花，更說狗狗現在只是孩子：「佢每日7點鐘就會準時叫我起身。」她更說到自己的改變，以前不喜歡養狗，甚至叫偉仔把狗狗交給母親養，但今年她就突然想養狗，所以就希望養狗狗來陪伴自己，她更透露偉仔知道後很開心。

劉嘉玲談到家中的兩隻狗狗，立即笑成花。(梁碧玲 攝)

而被問到狗狗現在比較愛誰時，她則表示偉仔仍未有機會見到狗狗，因為狗狗來到家裡時，偉仔就去了東京參加電影節。所以偉仔仍然未見過狗狗，自己要每天拍片傳給偉仔看。劉嘉玲亦為狗狗安排了訓練員，一星期訓練三次。

劉嘉玲表示偉仔仍未有機會見到狗狗，因為狗狗來到家裡時，偉仔就去了東京參加電影節。(梁碧玲 攝)

談到舞台劇時，劉嘉玲表示已在準備當中，覺得很緊張：「好似新嘅學生返緊學咁，咩都係新㗎，對於我嚟講成個環境嗰啲對手啊，遇到嘅問題都係新。」她認為做舞台劇才會有這個感覺，而拍戲可以「NG」，舞台劇不能。

劉嘉玲談到舞台劇時表示已經為舞台劇做準備。(梁碧玲 攝)

至於為了舞台劇做了什麼準備時，劉嘉玲就表示做了形體訓練：「我又要學吓跳吓舞，希望身體靈活啲。」她透露現在在學探戈，而偉仔之前亦有學過，但就不會在家中與偉仔一起跳。