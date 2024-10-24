馬浚偉迎53歲生日半百同事舉行生日會　新城宣布成立唱片部門

新城廣播有限公司今日（24日）隆重宣布，正式成立唱片部門 「METRO MUSIC（新城音樂）」，新城廣播在音樂領域邁出重要一步，並將由新城廣播首席營運總監馬浚偉親自主理；適逢後日（26日）是馬浚偉53歲生日大日子，公司上下員工秘密為馬浚偉在公司舉行神秘生日會送7個馬浚偉最愛的不同口味忌廉生日蛋糕及巨型壽桃，同時又宣布新城廣播全媒體瀏覽次數已突破一億次，可謂「三囍臨門」。



10月26日是馬浚偉53歲生日。

馬浚偉親自主理METRO MUSIC 廣納潛質歌手音樂人

新城廣播在董事總經理宋文禧及首席營運總監馬浚偉的領導下，成績亮眼，今天再度迎來全新的發展篇章，宣布成立METRO MUSIC。而METRO MUSIC的成立旨在發掘及栽培更多音樂人才及新血，將會大開中門，廣納人才，歡迎任何唱片公司或獨立歌手、未入行而有潛質的歌手及音樂人，洽談合作，推動本地音樂發展更加百花齊放，馬浚偉表示：「除了歡迎任何形式的合作，我們並會在公開的音樂活動發掘潛質深厚的新人及音樂人。」

全體同事充滿心思，夾份為馬浚偉送上「有著無限可能」生日蛋糕及「大利是」。

開心事停不了，今天新城廣播台前幕後過半百員工為馬浚偉舉行神秘生日會預祝生日。公司同事送上巨型壽桃及7個生日蛋糕，寓意「七星伴月」，蛋糕上更寫有馬浚偉經常強調的口號「有著無限可能」，別具心思；宋文禧先生則送上一封「大利是」給馬浚偉，笑說：「馬生平時派得多生日利是俾大家，依家到大家俾您喇！」而大利是內裡為一張由全體同事簽名的「無限支票」，馬浚偉開心得笑不攏嘴：「嘩，無限支票正喎，呢張支票我會同宋生兌現。」全場合唱生日歌，相當墟冚熱鬧。

新城有限公司董事總經理宋文禧代表全體員工送上大利是給馬浚偉

新城有限公司董事總經理宋文禧代表全體員工送上大利是給馬浚偉

左起_魏美珍、馬浚偉、程凱欣、葉文輝(啤梨)

此外，新城廣播正積極全力發展全媒體，成立了新城八大家及 MBO TV 網絡電視，隨著今年上半年錄得5,000萬次瀏覽次數後，馬浚偉對於年尾能累積一億次的目標充滿信心。而新城廣播今日正式公布，截至10月份的瀏覽次數已成功突破一億，馬浚偉興奮表示：「我們現時已錄得一億一千萬次瀏覽次數，這是一個令人振奮的消息，希望全台繼續團結，期望年尾能達到一億二千萬閱讀量。」