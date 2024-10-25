61歲羅嘉良顏值突然回春　靚仔到惹網民質疑：沒可能咁年輕

現年61歲的羅嘉良效力TVB17年，拍過多套膾炙人口的經典劇集，還先後憑《難兄難弟》的「李奇」、《天地豪情》的「卓尚文」及《流金歲月》的「丁善本」奪得《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳男主角」，成為3奪視帝第一人；除了被封「TVB一哥」外，羅嘉良還演而優則唱，主唱多首主演劇集的主題曲，並在《1998年度十大勁歌金曲》中奪「傑出表現金獎」。

羅嘉良是首位獲得三屆視帝的TVB「一哥」。（視覺中國）

羅嘉良與第二任太太蘇岩婚後定居北京。（視覺中國）

羅嘉良演「李奇」入型入格。（螢幕截圖）

羅嘉良在《創世紀》中飾演的「葉榮添」，令人印象深刻。（劇集截圖）

約滿後TVB後，羅嘉良轉戰內地，同樣撈得風生水起，擔正多部電視劇，又接廣告、商演以及登台，亦會直播帶貨；不過早前卻被傳出「死訊」，在2020年，煙不離手的羅嘉良曾被傳出患癌，當時他被影到多次出入港島區一間癌症醫療中心，但他就作出否認，不過其後又再傳出他患末期肝癌的消息，甚至嚴重到「在醫院裡快要死了」，羅嘉良對此特別發聲明澄清，強調身體健康，生活幸福美滿。

羅嘉良早幾年被傳患末期肝癌，即刻拍片澄清。（抖音截圖）

羅嘉良強調自己身體無事。（微博@羅嘉良）

狀態大勇！（微博@羅嘉良）

至今年中，羅嘉良因劇集《家族榮耀之繼承者》再次「現身」娘家，網民大呼驚喜外，也因其劇中造型顯老、滿臉皺紋而受到觀眾關注，更慘被指「斷崖式衰老」。不過，早前有網民在英國偶遇羅嘉良，大讚他狀態大勇；而近日，再有女網民在社交平台分享與羅嘉良的合照，相中的羅嘉良更是嚇網民一跳。

羅嘉良與《家族榮耀之繼承者》眾演員打成一片。（微博@羅嘉良）

羅嘉良在劇集《家族榮耀之繼承者》中的造型比較顯老。（微博@羅嘉良）

慘被指「斷崖式衰老」。（劇照）

林保怡及羅嘉良早前出席無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》。（資料圖片/葉志明攝）

該網民分享的合照中，羅嘉良臉上留有鬍渣造型，穿著一身筆直西裝，帥氣之餘顯得十分年輕，而且他還把雙手放在身後，非常紳士。合照一出即引起網民熱議，紛紛留言：「這個照片看起來比平常電視上看到要年輕一些呢」、「好瘦好年輕 狀態很好」、「顏值回春了！ ！ ！ 帥回從前了！」；雖然博主有回覆網民留言，但對於部分網民質疑：「什麼時候的合影，這時他好帥」、「這狀態真的不像現在的」、「沒可能還咁年輕」，博主則巧妙回答：「10年前還麼有live拍照呢。」不過可以肯定的說，羅嘉良在不少網民心目中都是永遠的「TVB一哥」。

曾獲金像獎提名「最佳動作設計」的武指梁博恩，前一段時間post出與羅嘉良的一張合照，相中的羅嘉良被指蒼老不少，令網民非常擔心。（IG圖片）

早前有網民在英國倫敦偶遇羅嘉良，後生曬。（小紅書圖片）

近日，再有女網民在社交平台分享與羅嘉良的合照，相中的羅嘉良，年輕得嚇網民一跳，但該網民未有透露合照時間。（小紅書圖片）