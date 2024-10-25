視帝老婆大曬近60萬Hermès Birkin　曾獲贈限量版手袋備受寵愛

視帝陳豪與老婆陳茵媺（Aimee）結婚多年，恩愛如昔，兩人育有兩仔一女，而陳茵媺亦淡出娛樂圈，專心照顧家庭。作為圈中的模範夫妻，陳豪同陳茵媺不時大曬恩愛，一直努力賺錢養家的陳豪，吸金力極強，有指他年賺三千萬，更不時買Hermès手袋送給太太。日前陳茵媺在IG曬出近照，不少網民就留意到她拎着的是價值近60萬的Hermès鱷魚皮Birkin 25手袋，相當搶鏡！

幸福！（IG@aimeechan_official）

恩愛。（IG@aimeechan_official）

好Sweet！（IG@aimeechan_official）

Hermès鱷魚皮Birkin 25手袋！（IG@aimeechan_official）

價值近60萬！（IG@aimeechan_official）

愛妻號！（IG@aimeechan_official）

身為圈中愛妻號的陳豪，一向對老婆都寵愛有加，2018年他就送了一個限量版Constance給老婆，而陳茵媺過往亦曾曬出不同款式的Hermès手袋，包括Birkin、Kelly、Picotin、Constance、Garden Party等等，保守估計超過20個，總值至少200萬！

恩愛如昔。（IG@aimeechan_official）

好幸福。（IG@aimeechan_official）

Hermès Constance。（IG@aimeechan_official）

有不少Hermès手袋。（IG@aimeechan_official）

Hermès Mini Kelly II。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺的限量版Constance是陳豪送的。（IG@aimeechan_official）

依然少女味十足。（IG@aimeechan_official）

Hermès毛氈。（IG@aimeechan_official）