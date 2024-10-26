離巢富貴小花大歎魚子醬曬奢華行頭　中門大開疑真空上陣險走光

現年31歲的蔚雨芯（Rainky）去年宣布與無綫（TVB）正式完約，回復自由身的她專心打理自家美容品牌，經常在社交平台分享日常生活。日前蔚雨芯獲邀出席一個魚子醬店舖的活動，相中所見，她以一身黃色超Deep V長裙示人，疑似真空上陣的她中門大開，豐滿上圍震撼網民眼球！蔚雨芯大歎美酒同魚子醬，除了性感打扮吸睛之外，她的一身行頭亦十分搶鏡，可見她戴着巨型鑽戒及約12萬港元的Van Cleef & Arpels手錶，相當富貴！

去年離巢。（IG@rainkywai）

大派福利！（IG@rainkywai）

好Fit！（IG@rainkywai）

從不吝嗇展示魔鬼身材。（IG@rainkywai）

以一身黃色超Deep V長裙示人。（IG@rainkywai）

性感！（IG@rainkywai）

大歎美酒同魚子醬。（影片截圖）

好富貴！（IG@rainkywai）

名錶！（IG@rainkywai）

蔚雨芯近年轉戰美容界榮升老闆娘，曾被爆撻着大馬千億富二代的她，與朋友合資近百萬元大搞美容產品生意，專賣女性保健、美容用品等，2022年她再擴展業務開設醫學美容中心。生意愈搞愈大的蔚雨芯堪稱圈中小富婆，她不但經常大曬超豪生活，更與家人搬入2,500呎獨立屋，她亦不時在露天大泳池打卡，又會邀請好友到家中作客，可見樓底極高，客廳空間闊落，擺放了大型皮梳化及雲石餐枱。蔚雨芯經常在屋企做瑜伽，而主人房衣帽間內的名牌手袋櫃亦令人驚歎，包括Hermès、Chanel、LV、Gucci等，估計超過百萬元！

圈中小富婆！（IG@rainkywai）

身材出眾。（IG@rainkywai）

大曬傲人上圍及馬甲線！（IG@rainkywai）

Fit！（IG@rainkywai）

搬入2,500呎獨立屋。（IG@rainkywai）

泳池打卡。（IG@rainkywai）

名牌手袋櫃。（IG@rainkywai）

成身名牌。（IG@rainkywai）