東張西望｜紅Van危險落客司機被爆料年邁80歲：橫沖直撞亂咁嚟

今日（25日）一集的《東張西望》講到較早前有報道有關紅Van危險落客片段，乘客雙腳未着地，司機就開車，即變滾地葫蘆「後腦着地」。當天一輛紅色小巴在青山道中線讓乘客下車的時候，出現驚險的一幕，片段中看到一名男乘客先落車，另外女乘客都未落車，紅色小巴就突然開車，女乘客即時失去平衡，倒地不起。《東張西望》就事件進一步跟進，根據觀眾報料透露這一名司機平時開工都有發生過許多瘋狂的駕駛行為。

今日（25日）《東張西望》講到較早前有報道有關紅Van危險落客片段。（電視截圖）

紅Van危險落客司機被爆料年邁80歲

報料觀眾陳先生透露紅Van危險落客司機叫做耶穌，並表示：「佢好老㗎啦，已經70-80歲，佢胡亂咁cut線，又唔打燈，橫沖直撞亂咁嚟，同埋逆線揸車，同埋成日發生意外，有啲熟客都唔會上去架車，有啲乘客驚佢危險，有啲乘客都驚佢太慢。」他繼續指線路的車程原本是35分鐘，不過他需要花長達1小時才能到達，目的就是要客滿才行駛。

報料觀眾陳先生透露紅Van危險落客司機叫做耶穌。（電視截圖）

另外一位同行的小巴司機接受訪問則指對方：「揸車好心急，原本有個客人，但係突然之間揸車切線過嚟就好危險，如果發現唔到就會撞咗埋去。」另外也有另一位受訪者表示：「佢揸得慢，如果過咗佢頭，佢就會撞我哋司機啲車，撞咗無數次，但唔知點解唔停牌，成日都投訴佢，但係投訴佢都冇改變，態度都係咁。」他們異口同聲無奈表示沒有權利禁止對方開工，並說：「因為架車係佢自己。」被問到有什麼解決方法，他則無奈表示：「佢咁大年紀，唔俾佢揸車收返佢個牌，就解決到！」

紅Van危險落客司機被形容揸車相當心急。（電視截圖）