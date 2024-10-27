「港女網紅」Colanda做美容險盲！　追討被hea覆：溝通佢哋就卸膊

現今科技日新月異，網紅明星做醫美已經不是新鮮事，不過大至隆鼻，小至做去眼袋黑眼圈的療程隨時都可能出事。被網民稱為「港女網紅」的Colanda 日前就在Threads上分享，表示自己去了一間本地美容院做一個去黑眼圈的療程，可是做完之後發現某一邊眼睛又紅痛，流眼水兼畏光。發現出事，她睇醫生檢驗之後就被告之原來是眼角膜受損。

「港女網紅」Colanda曾參加 第二屆 黑金盃健美健身公開賽。（IG@colanda1023）

精明的網民們都能猜到，其實大有可能是因做療程時被激光射到眼睛而受損。網紅Colanda以whatsapp向美容院投訴，並展示醫生證明，但就只獲回覆「深感遺憾抱歉，已轉交相關部門」。事隔一天後，網紅Colanda又再次發文，指所謂的「相關部門」仍沒有聯絡她，寫道：「話說到今日個‘負責部門’仲未搵我，亦都有朋友話要追討要搵律師搞。因為大公司開咗20年，個律師團隊好強大，所以就一個整盲你都唔關我事嘅態度。我依家朝早出門口/起身陽光大，隻眼就痛到標眼水，仲要忍住戴隻醫療con成個禮拜」。

眼睛受損真係好慘。（threads@colanda1023）

仲要被無視真係慘上加慘。（threads@colanda1023）

Colanda接受《香港01》訪問，被問到情況時她回覆：「我依家睇咗醫生，治療之後仍然未能係日光下打開右眼，而且眼十分乾要不停滴人工淚液。佢哋淨係要求我打電話過去，而我表示想書面溝通佢哋就卸膊。因為都好多網民同我講佢哋一路營銷同處理手法都唔係咁好，追討可能冇結果，所以我未知可以點做。」

Colanda向《香港01》展示做完療程後一小時的照片。明顯可見，眼睛已經紅腫和流眼水。（受訪者提供）

Colanda 算是較多網民認識的網紅之一。（IG@colanda1023）