李佳芯拍畢《麻雀樂團》冇工開不覺被冷待 四字交待續約TVB情況

視后李佳芯（Ali）自拍畢劇集《麻雀樂團》後，鮮少出席公開活動，今（26日）就現身ADHD（專注力失調及過度活躍症）活動。隨後接受《香港01》訪問時，還自爆曾懷疑患上ADHD，又就與TVB合約一事交代最新情況。

李佳芯曾懷疑自己患有ADHD。（陳順禎 攝）

在接受訪問時，Ali就表示自己身邊有好多人患有ADHD，亦曾對自己有所懷疑：「原來我身邊好多人，包括我自己都懷疑自己有ADHD，（你懷疑自己有冇咩特徵？）好容易㗎，因為我都係一個專注唔到嘅人，做乜嘢都好難專注，但做自己鍾意嘅嘢呢就可以100%投入。（點樣克服專注力不足？）我做自己鍾意做嘅嘢 （懷疑自己有ADHD時有冇去睇醫生？）冇啊！但我覺得呢個意識依家開始加強，要做呢啲診斷好容易。」表示現在多了解ADHD後，就會知道面對方法。

Ali接拍新劇《麻雀樂團》，於7月煞科。（資料相片）

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而早前被指「走出雪櫃」的她，接拍劇集《麻雀樂園》，但該劇拍畢後她又好像沒有太多工作，曝光率極少，再次引起網民懷疑被公司冷待，對此她就表示：「我冇咁樣諗，因為《麻雀樂園》7月先至完，對我嚟講都係啱啱停咗休息一陣子，同埋我都係一個停唔到落嚟嘅人，大家少咗喺螢光幕見到我，但其實我一直有做自己鍾意嘅嘢，（知唔知劇集幾時播？）唔知，交俾公司，通常拍完就算，（呢段時間你做緊咩？）有去旅行有學自己嘅嘢，（依家唔可以透露？）梗係啦！（見你話學打網球？）一路都有學，我冇停，一個運動一個唱歌，我一直都有學。」

李佳芯與TVB合約一直在傾談中。（陳順禎 攝）

另外，再次提起與TVB續約一事，她就作出最新表示：「一直都有跟進呢件事，仲未有update，（依家繼續傾緊？）係啦！」