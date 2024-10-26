阿Sa蔡卓妍連續三句狂讚醒目　全因粉絲「溫提」老闆要做呢件事？

Twins蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）早前出席英皇珠寶活動，同場的還有英皇集團主席楊受成博士。近日在網上流傳一段短片，粉絲睇偶像之餘更當面提醒了楊受成博士一件事，最後令蔡卓妍（阿Sa）連番稱讚粉絲：「醒目！」

咩事令阿Sa會咁開心，連續三句讚粉絲「醒目」？（threads@lliluvu）

原來係有粉絲提示楊受成博士，阿Sa就嚟生日。（threads@lliluvu）

原來當日活動中，楊受成博士、阿Sa和阿嬌正在欣賞視察珠寶櫃的首飾金器，又因為臨近阿Sa 11月22日生日，所以就有粉絲非常大聲地提醒：「老闆！阿Sa生日呀！」阿嬌聞言即時大笑，其他粉絲也起哄：「生日快樂！」而楊受成博士就先說：「咁你送嘢畀佢囉！快啲！」粉絲又說：「送呀！我哋送！」阿Sa就非常開心，笑住連說了三句：「醒目！醒目！醒目！」所以說，要當一個「稱職」的粉絲，除了要知道有關偶像的一切資料，有時候也要反過來幫偶像「謀福利」。

有網民睇完短片後就留言：「這些也是真粉絲，大家都很『醒目』」、「老粉絲們都很懂」。

原來係有粉絲提示楊受成博士，阿Sa就嚟生日。（threads@lliluvu）

阿嬌聽到都勁開心。（threads@lliluvu）

阿Sa蔡卓妍為仔女慶生公開已為人母？ 「大仔」今年跌親嚇死佢

阿Sa蔡卓妍日前與好姊妹阿嬌鍾欣潼剛完成了13場內地巡迴演唱會，加上年頭香港的14場紅館，唱足27場破晒Twins紀錄。不過完騷後，阿Sa仍未能休息，繼日前舉行簽名會後，又要忙為明年的賀歲片開工，仲未計稍後的美加巡唱。雖然忙到不可開交，但阿Sa依然將屋企人擺在第一位，今日她就在社交平台分享了為一對「仔女」慶生的照片，難道阿Sa已為人母？

阿Sa蔡卓妍和阿嬌鍾欣潼近日完成13場內地個唱，11月將到美加繼續TWINS世界巡迴演唱會。（大會提供）