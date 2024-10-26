黑色月光｜楊茜堯唔覺係「Man姐2.0」宣戰林夏薇：兩個只能活一個

楊茜堯和林夏薇今日（26日）出席《黑色月光》宣傳活動，她們接受訪問異口同聲表示：「鬥到要生要死，兩個只能活一個。」提到林夏薇在劇中有大量激情戲份，會否與老公在家中試戲，她表示：「唔會㗎！因為我哋現場已經有鍾澍佳監製喺度,監製同馬志威同埋王浩信去試戲，所以多謝監製。」

楊茜堯和林夏薇今日（26日）出席《黑色月光》宣傳活動。（張祖銘攝）

楊茜堯唔覺新劇角色係「Man姐2.0」

提到有網民指楊茜堯在新劇的角色是佘詩曼《新聞女王》所飾演的角色「Man姐2.0」，她說：「我覺得其實唔需要比較，因為兩個角色係好唔同嘅角色，而且喺佢哋嘅工作範疇（劇集）都唔一樣，我喺呢套劇係主要係復仇嘅計劃，我嘅思維係單向嘅，所以同其他角色係唔同，所以其實都冇得比較。」談及新劇會否考慮讓孩子收看，她表示：「其實小朋友我都唔會俾佢睇，因為九點半就瞓咗覺，亦都唔啱時間睇，佢哋（小朋友）知道我係去做嘢，但係唔知我拍啲咩，我俾咗佢睇我啲廣告同埋相，好笑嘅嘢我會俾佢哋睇！」

楊茜堯指唔會俾小朋友睇《黑色月光》。（張祖銘攝）

談及現時是否有戲癮繼續接拍電視劇，楊茜堯坦言：「其實啱嘅我都會去接，但要睇返湊小朋友嘅時間，因為佢哋都係成長中，夾到家庭嘅時間都OK！」被問到是否對於鍾澍佳監製《正義女神Themis》 的新劇有興趣，她說：「都要睇吓角色啱唔啱，而家好多角色都圍繞女性嘅題材，我相信有好多女性嘅題材嚟緊都會開，再睇吓角色劇本同埋時間。」

楊茜堯無任歡迎任何劇本。（張祖銘攝）

林夏薇透露鍾澍佳監製提議再演奸角

林夏薇則回應：「我之前有聽鍾澍佳監製講過有另外一套劇，同我講有冇興趣演再壞啲嘅角色？我今次演繹呢個角色已經勾起我自己嘅戲癮，我想試吓再突破再演壞嘅角色，做壞蛋女王，去行呢一個路線。」談及在劇中出動許多私伙名牌首飾登場，她說：「今年除咗有《黑色月光》推出，雙喜臨門仲有我嘅品牌會推出。」林夏薇有興趣推出《黑色月光》系列的首飾。

林夏薇再突破再演壞嘅角色。（張祖銘攝）

林夏薇有興趣推出《黑色月光》系列的首飾。（張祖銘攝）

另外有網民指林夏薇經常在劇中騷腿「美出新高度」，好奇她是否有買保險，她幽默回應：「好多謝網民替我去諗，我好開心《黑色月光》呢一個熱度，有好多‪商業演出去傾緊，希望之後有好多代言。」至於會否開拍電視劇續集，她們異口同聲表示：「當然好啦！但係要問監製先知，都要睇公司安排！」