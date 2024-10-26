前主播麥詩敏唔急造人　坦承對幕前工作有興趣望拍劇：都幾想試嘅

前無綫新聞台主播麥詩敏（Gloria）與爸爸麥振江今日（26日）一同出席鄧英敏70歳生日及入行50周年活動。在接受《香港01》訪問時透露與鄧英敏關係很好，所以一定要來支持，同時透露不心急造人，並直言對幕前工作甚有興趣。麥詩敏

麥詩敏同父親麥振江一同出席。（陳順禎攝）

麥詩敏的父親麥振江與鄧英敏同樣畢業於無綫第三期藝員訓練班，交情相當之好，所以鄧英敏是從小看着Gloria長大，因為這份情所以她今日一定會出席這個盛大活動：「敏哥都係由細到大睇到我大，今日敏哥有大騷梗係支持。」

麥詩敏早前去了歐洲度蜜月。（陳順禎攝）

剛剛新婚不久的Gloria，人逢喜事精神爽，問到去了哪裏度蜜月，她就表示：「去咗歐洲意大利都幾好玩，老公自駕遊，（有冇食好多嘢肥咗？）冇啊，我自己唔係好慣西餐，自己都鍾意食中餐多啲。（度蜜月老公有冇買好多嘢俾你，歐洲買名牌好平喎）都有睇過吓，但係揀唔啱。（旅行行程老公plan?）主要係佢plan ，（有冇話幾時造人？）去旅行嗰時冇特別造人，好攰，返到酒店瞓覺，造唔造人就順其自然。」她強調有與老公討論生育問題，希望能在財政、工作、時間上等穩定才生，認為有計劃會比較好。

麥詩敏唔急造人。（陳順禎攝）

而離開主播台後，Gloria在其他平台有主持節目，她認為工作沒有那麼單一，作多方面發展非常開心。而問到有沒有興趣做幕前工作拍劇之類，她表示：「都有興趣，我自己都好鍾意幕前工作，劇集我其實都係幾想試嘅一樣嘢，始終咁多年係主持直播。」還表示有時間會報讀演戲課程。