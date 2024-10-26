43歲視后離巢轉軌道做烘焙師　新店開張獲容祖兒舊愛加持：有型！

現年43歲的視后唐詩詠（Natalie）兩年前約滿TVB離巢，結束近20年的賓主關係，無約一身輕的她作多方面嘗試，曾與金剛北上拍節目，近日更榮升做老闆娘，在銅鑼灣開設日式吐司專門店33 Cubread，10月24日開始試業，獲不少朋友捧場，唐詩詠亦轉發到IG Story，友人透露未到4點麵包吐司已經沽清，生意看來不錯。

唐詩詠喺ig story逐一多謝友人支持。（ig@natalietong53）

好快沽清。（ig@natalietong53）

好快近乎沽清。（ig@natalietong53）

容祖兒前男友、有「日本通」、「拉麵陳」之稱的陳方藤亦有第一時間光顧，並分享了多張唐詩詠親自在店舖打點的相片，見戴住cap帽，穿上員工制服的唐詩詠拎起一大盤吐司，笑得開懷，又親自在樓面幫手賣麵包，事事親力親為。陳方滕留言：「我呢個絕世好友，坐言起行，把自己多年的夢想實踐起來，開了一間由日本人監製的吐司專門店，真的真的替妳高興，夢想成真了，恭喜晒🎉今天才是試業的第二天，着住制服，親力親為，有型😎，哈哈！」

陳方藤幫呢位絕世好友加持。（ig@meterchen）

唐詩詠笑得勁開心。（ig@meterchen）

落舖打點。（ig@meterchen）

新店由日本知名麵包店nichinichi烘焙師川島善行監修。（ig@meterchen）

陳方藤有「日本通」、「拉麵陳」之稱。（ig@meterchen）

其實唐詩詠學習烘焙已有一段時間，不時在社交平台分享她在日本及本地跟不少麵包師鑽研製作麵包。據了解她的新店由日本知名麵包店nichinichi烘焙師川島善行監修，採用北海道春之戀麵粉及牛奶製作，主打各款口味的骰仔牛角包、丹麥酥、生吐司等，而且在舖內附設工房，每日新鮮出爐。

唐詩詠實踐理想，終於做烘焙師。（ig@natalietong53）

唐詩詠好鍾意整蛋糕。（ig@natalietong53）

一直都要努力鑽研。（ig@natalietong53）