TVB住獨立屋隱形富豪原來勁暖男　去醫院一個舉動獲網民大讚

黃智賢入行多年，最為人所熟悉一定是在《真情》裡「阿海」一角，近年在無綫（TVB）穩打穩紮，不愁生活。黃智賢早年投資有道，與太太以895萬購入西貢獨立屋，相信至今升值不少，在露台可以將山景、海景一覽無遺，心曠神怡。

在露台可以將山景、海景一覽無遺。（IG@benwong1020）

在露台可以將山景、海景一覽無遺。（IG@benwong1020）

日前，黃智賢在社交平台出文，去到內地一醫院做公益，探望一位患有罕見疾病的兒童。在片中，黃智賢細心聆聽醫生的病童的病情講解，之後亦有與病童和其父母作互動，並說：「他（病童）要堅強，你們更要堅強」，感動不少網民。最後，黃智賢掏出一封紅包給其父母，作出小小心意，這個舉動獲網民大讚。

到醫院探望病童。（片段截圖）

到醫院探望病童。（片段截圖）

聽醫生講解。（片段截圖）

與病童互動。（片段截圖）

鼓勵他人。（片段截圖）

小小心意。（片段截圖）

黃智賢憑「阿海」一角深入民心，他曾接受訪問時，表示總是名利雙收：「嗰時係爆騷，晚晚都播，又會登台、拍廣告機會，嗰時都係開心。」黃智賢於2000年曾到內地發展，他解釋是因為想要更多滿足感：「你以為喺香港好多人識，但返到內地，原來一過咗長江以北嘅地方，係唔識你嘅。」黃智賢當時只能脫離「阿海」，一必從新開始，但他並沒有因而感到不快，甚至不斷警醒自己：「 做人唔好自我膨脹，唔好以為自己有什麼了不起， 原來好多人未睇過你。你自吹自擂話自己點巴巴閉閉係冇用，事實上我檢視自己又唔係真係做好多戲，《真情》3年幾、兒童節目5年，裡面所學嘅，並不足以應付戲劇世界所有嘢。」

1995年播到1999年的處境喜劇《真情》，令黃智賢得到更多觀眾的認識，劇中性格溫馴的他，更是被外界視為主角之一，時至今日，網民們也會稱呼他為「阿海」，足見角色有多入屋和經典。（網上圖片）

黃智賢近年打理生意為主！（IG/@benwong1020）