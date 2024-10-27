郭富城59歲生日收寶貝女畫卡　方媛谷胸一招冧掂老公甜蜜指數爆燈

天王郭富城昨日（26日）59歲生日，今日凌晨37歲老婆方媛（Moka）在社交平台高調放閃祝賀老公：「親愛的老公生日大快樂🎊🎂🎈😘」。但講到甜蜜指數最高，可說是其中一張郭富城緊緊攬實老婆的合照，Moka穿上谷胸低胸裝，與老公面貼面，見城城「冧滋滋」，兩夫妻連笑容都好一致！

方媛為老公大肆慶祝。（ig@mokafy）

好多個蛋糕，全部好有「舞台王者」風範。（ig@mokafy）

方媛高調放閃。（ig@mokafy）

方媛低胸裝被城城緊緊攬到實。（ig@mokafy）

方媛為老公精心安排生日派對，安排三個三層高的大蛋糕，上面有城城的跳舞公仔，彰顯「舞台王者」風範。一家四口全身名牌裝束貴氣合照，全黑打扮的郭富城穿上心口有銀色「LV」logo的T恤，一對寶貝女同樣穿上「銀黑」閃片裙，絕襯父女裝Sharp爆全場；而Moka則一身GUCCI連身短裙現身，大騷瘦長美腿。

一家四口。（ig@mokafy）

兩寶貝女同爸爸好襯呀！（ig@mokafy）

Moka還分享囡囡親自畫的生日卡，6歲大女Chantelle（郭詠希）形容爸爸是「Super Daddy」，並乖巧地祝福爸爸演唱會「Good Luck」；而5歲細女Charlotte（郭詠萱）知道爸爸喜好，專登畫了一架車仔送給爸爸，上面還有好多心心，簡單一句：「Daddy I Love you.」已經冧暈！

大女叫爸爸「Super Daddy」。（ig@mokafy）

細女張卡好多心心。（ig@mokafy）

另外，城城日前與來自內地、馬來西亞、日本和台灣的300位fans，在圓方一間酒店舉行生日會，兼慶祝國際歌迷會成立34周年。城城在社交網分享慶生片段，片中見壽星仔穿鮮紅色外套和戴黑超現身，相當型格，全場獻唱生日歌時，城城幫手做埋指揮，之後再大合唱由他親自作曲送給歌迷的新歌《您》。

300fans日前同城城預祝生日。（小紅書截圖）

城城同fans一齊唱歌。（小紅書截圖）

全場唱生日歌，城城即慶做埋指揮家。（小紅書截圖）

指揮大家唱生日歌。（小紅書截圖）

城城一身紅噹噹。（小紅書截圖）

城城還在微博分享片段，寫道：「看到許多和我一起成長的歌迷，帶同父母家人來支持我，又看到好些年青活躍的小歌迷熱烈地搖著燈牌，感覺歌迷會也有傳承的精神。」他又指今年獲頒歌迷會獎學金予兩個同學，分別是11歲和16歲，「因受我的感染而喜歡跳舞，而且品學兼優，這是我最樂於見到的畫面。」

他開心表示慶生會很有心思，「歌迷會送給我一個紅館畫室造型的潑油生日蛋糕，很有創意，讓我可即場也來一幅畫作，特別有意思。此外，我希望歌迷把送禮物給我的錢，捐去我的慈善基金，支持我去行善，我更是開心，這個晚上，歌迷送給我的禮物就是300人大合唱《您》，不花金錢，但更有價值，大家看著屏幕上，剪輯了30年來和我的合照，邊唱著《您》，彷似一起走進時光隧道，回憶不少。謝謝大家一路持恆的支持，永遠成為我努力的動力，承諾繼續在每一個舞台，都盡最大的努力，做一個更好的郭富城。謝謝大家的祝福，生日真的很快樂！」

同歌迷講心底話。（微博圖片）

感覺歌迷會有傳承的精神。（微博圖片）