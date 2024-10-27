37歲林夏薇著Bra Top狂扭蛇腰熱舞曬馬甲線　科班出身章子怡師妹

由楊茜堯、王浩信、林夏薇等主演的TVB台慶劇《黑色月光》，將明晚（28日）播出，內地已於日前率先開播。當中飾演「假冒千金」卓慧雲的林夏薇關注度極高，獲網民激讚演技層次多變。日前林夏薇就在Instagram分享了一段跳舞片段，扭蛇腰回饋粉絲們對《黑色月光》的支持。

林夏薇在《黑色月光》飾演「假冒千金」卓慧雲，與楊茜堯大鬥演技。（IG圖片）

林夏薇獲讚演技層次多變。（IG圖片）

林夏薇日前（25日）在IG上分享了跳舞片，並留言：「今天全網都在看卓慧雲和成風跳舞～那我也淺淺舞一下！感谢大家支持#黑色月光 #卓慧雲 ，另外也慶祝一下#林夏薇 話題網上熱度破8 億次播放 ～下星期一21:30，香港首播，不見不散！」

林夏薇日前（25日）在IG上分享了跳舞片。（IG圖片）

片中林夏薇穿上Bra Top。（IG圖片）

片中可見，林夏薇穿上黑色運動Bra Top及毛毛外套，在鏡頭前不斷狂扭蛇腰，期間更露出Fit爆馬甲線，火辣程度爆燈。有大批網民看到片段後，都忍不住留言大讚林夏薇勁火辣：「太辣了」、「件外套阻礙了」、「薇B好型呀！❤️」、「Sexy lady」、「惹火」。

狂扭蛇腰熱舞。（IG圖片）

大曬馬甲線！（IG圖片）

網民大讚超火辣！（IG圖片）

林夏薇於2009年畢業於中央戲劇學院表演系，乃科班出身，是鞏俐、章子怡、秦海璐等影后的師妹，林夏薇在校期間曾多次獲得一等獎學金，其後更加入香港話劇團成為全職演員。林夏薇已出道多年，近年更擔正主演不少劇集，更憑《逆天奇案》、《七公主》而人氣急升，演技備受認可。