戴耀明唔再鍾情佘詩曼？　台上公開向呢位29歲港姐示愛：令我硬晒

TVB劇集《巾幗梟雄之懸崖》播放中，當中陳曉華飾演美女桂花香，雖然劇中陳曉華與飾演韋豪的羅天宇是一對，但原來也有戴耀明這位追求者。今日（27/10）《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動上，戴耀明在台上先是介紹自己的角色和關於自己的劇情發展，說到陳曉華時，就公開地說「令到我硬晒」，更言：「所以好多謝曉華幫我入戲，今次搞唔到希望下次搞到！yeah。」氹得陳曉華相當開心，更轉頭指着羅天宇說：「你學吓講嘢啦！」

戴耀明真係好識講嘢。（林迅景 攝）

戴耀明在台上向陳曉華「示愛」。（葉志明 攝）

戴耀明激讚陳曉華

戴耀明事後接受《香港01》訪問時說：「陳曉華真係好正，正就正在佢令到男演員好快入戲，尤其是係......嗰啲嘢，哈哈哈，因為拍嗰時好尷尬，嗰日佢攬住我。你知啦，一個唔覺意就臭名遠播！冇得撈。但係曉華好好，佢話：『你攬啦！大力啲。』曉華真係一個好有專業嘅女演員。佢話：『小明，你唔需要就住，最好就一take過囉！』」

戴耀明對陳曉華讚不絕口，由內讚到外。（葉志明 攝）

「令到我硬晒」即係點解？

戴耀明解釋「令到我硬晒」的意思，說：「即係令到我硬晒，就係令到我情緒，再加上成個人都綁緊晒去做呢場戲。」台上所說的是「愛的宣言」？他回答：「又唔係嘅，即係純粹係欣賞佢，天份好高！無論係文戲定係愛情動作戲都好，都令到演員好放心。」

戴耀明對陳曉華讚不絕口，由內讚到外。（葉志明 攝）

佘詩曼與陳曉華之間，戴耀明竟然揀了陳曉華。（《新聞女王》劇照）

戴耀明對陳曉華的內在讚不絕口，原來也十分欣賞她的外表，他說：「非常好，冇得頂。我到而家都會買華華啲閃卡，哈哈哈，可惜而家已經冇得賣啦。佢正在係咩嘢，正就正在唔扮嘢，佢自己係靚女但係唔會扮到我係靚女。佢好natural，係一個靚女但係唔覺得自己係靚女。」

TVB劇集《巾幗梟雄之懸崖》演員們出席宣傳活動。（葉志明 攝）

「佘詩曼頭號忠粉」戴耀明移情？

眾所周知，戴耀明是佘詩曼的「頭號粉絲」。問到佘詩曼與陳曉華之間的選擇時，他竟然揀了陳曉華！記者問：「佢同佘詩曼邊個正啲？」戴耀明回答：「......梗係......華女啦，哈哈哈！同埋佘詩曼啦，大家都咁正，哈哈哈！喂，你呢個問題擺到明陰我！香蕉皮嚟㗎喎！各有各正囉，曼姐係嗰種好有氣場，華女就係一行出嚟，男人都想保護佢，所以我好羨慕天宇哥。」

眾所周知，戴耀明是佘詩曼的「頭號粉絲」。（葉志明 攝）

佘詩曼與陳曉華之間，只能選擇一個，戴耀明又會怎樣選擇？他回答：「又香蕉皮？！如果兩個只能揀一個，咁就梗係曉華姐啦，因為曉華姐感覺令我冇咁大壓力，曼姐行出嚟就係氣吞天下嘅感覺，我就只能做小男人，但係揀華女我就可以做大男人。」

陳曉華又點回應？（葉志明 攝）

陳曉華又點回應？（葉志明 攝）

劇中，陳曉華和羅天宇才是一對。（葉志明 攝）

《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動，陳曉華。（葉志明 攝）