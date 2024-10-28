陳小春囝囝Jasper全英演講有李顯龍影子　自爆成長感壓力

陳小春和應采兒結婚14年，育有兩子，大仔Jasper轉眼已經11歲，小時候跟爸爸參加內地親子節目《爸爸去哪兒5》成為受矚目小孩。Jasper曾經在台讀書，後來舉家搬到上海，現在他已小學畢業升讀中學，入讀星二代至愛的國際學校耀中國際學校（YCIS），據說每年學費要花過百萬。

Jasper細細個就上親子節目。（微博圖片）

小時候已國語、英語講得好好。（微博圖片）

成為矚目星二代。（微博圖片）

同爸爸參加《爸爸去哪兒5》。（微博圖片）

應采兒婚後減少幕前演出，專心栽培兒子，前日（26日）Jasper由媽媽陪同參與TEDx的演講活動。西裝骨骨的Jasper在台上以全英語演講近10分鐘，幽默且自信，完全沒有怯場，舉手投足甚有大將之風，有網民更形容他演講時舉手投足「有點李顯龍的味道」。

網民指Jasper演講時好有新加坡前總理李顯龍味道。（小紅書圖片）

Jasper好緊張自己嘅演講時間。（小紅書圖片）

由媽媽應采兒陪同參與。（小紅書圖片）

Jasper演講的題目是《Embrace the spotlight》，他有一個與別不同的家庭背景「「My background is a famous guy son」，他指爸爸在幕前或許是個大聲喧嘩，咄咄逼人的歹徒，但在家中卻是個害羞、體貼的父親，將空餘時間全部放在兒子身上。他分享了他在參加《爸爸去哪兒》節目之後的心路歷程，通過演講展示了從站在聚光燈下所產生的有關身份認同帶來的矛盾感，「我們是我們自己節目的主角，我們需要去欣然接受聚光燈的照射」，一步一步找平衡點，成為今天大家眼前的Jasper。

Jasper西將骨骨，好有台型。（小紅書圖片）

演講近十分鐘，好淡定。（小紅書圖片）

當中有成長片段。（小紅書圖片）

Jasper形容自己係「famous guy son」。（小紅書圖片）

自小嘅聚光燈下成長。（小紅書圖片）

網民對Jasper的表現給予高度評價，紛紛留言：「聽起來像我們李顯龍在演講，太優秀了」、「不就是我男神的兒子 太帥了！」、「怎麼看到一股何猷君的味道、很大方，穩重的孩子，媽媽教育的很好」，亦有人心疼Jasper年紀小小要承受如此大壓力：「聽得心疼，星家庭確實子孩從小就會有很多壓力」。

唔少網民讚Jasper表現優秀。（小紅書圖片）

亦有人覺得星二代壓力好大。（小紅書圖片）

Jasper原本的中文名叫「陳胤捷」，早前被發現改名為「陳昊廷」。有指Jasper原名「陳胤捷」是父母取諧音「情人節」，以作紀念爸媽在情人節結婚； 而另一說法是指名字的諧音為「陳應結」，即陳小春、應采兒結婚的意思。至於新名字「陳昊廷」，有人估計是經高人指點，希望Jasper能夠事事順利，而網民則讚新名適合Jasper，感覺更加親切。

陳小春囝囝Jasper突然改名陳昊廷。（小紅書圖片）

一家四口。（微博圖片）

Jasper話爸爸喺屋企好害羞。（微博圖片）

一家四口。（微博圖片）

Jasper細細個就好可愛：