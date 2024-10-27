巾幗梟雄4｜戴耀明台上示愛　陳曉華送好人卡：我叫羅天宇學吓嘢

TVB劇集《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動中，戴耀明於台上向陳曉華「示愛」，接受《香港01》訪問（戴耀明唔再鍾情佘詩曼？ 台上公開向呢位29歲港姐示愛：令我硬晒）時更明言選擇陳曉華而非佘詩曼，令人感到意外！不過，愛情是雙方的，如果戴耀明想有情人終成眷屬的話就要加把勁了，事關陳曉華接受《香港01》訪問時，對於台上告白就這樣回應。

戴耀明真係好識講嘢。（林迅景 攝）

陳曉華又點回應？（葉志明 攝）

陳曉華接受《香港01》訪問時說：「有咩感覺？梗係好開心啦！我都叫羅天宇學吓嘢，哈哈，幾好呀，拍嘅過程係好好。我係拍得好開心，因為成套劇我都係同羅天宇拍，佢三個月都從來唔會講呢啲，佢都好好人嘅，但就唔會好似戴耀明咁樣。係咁多人面前講喎！即刻心動咗！女仔聽到都開心。」

戴耀明在台上向陳曉華「示愛」。（葉志明 攝）

會不會考慮一下戴耀明？陳曉華回答時沒有明確說好還是不好，她說：「開心囉，我覺得而家好多人讚人都未必會講出嚟。我覺得戴耀明做咗一個好好嘅榜樣，例如我好鍾意七爺，我都要同七爺講佢做得好好，我好鍾意你咁。（覺得戴耀明份人點？）好好人囉！同埋佢係好精神滿滿嘅一個人，佢喺片場偶而唔會講嘢，但係佢一講就會覺得佢好好笑。」

戴耀明對陳曉華讚不絕口，由內讚到外。（葉志明 攝）

問到陳曉華，劇內劇外會揀戴耀明還是羅天宇，她就回答：「我好認真諗，劇內都一定會揀韋豪，雖然韋豪係一個好慢熱又成日激嬲人嘅一個人，但係我睇完咁多集，我覺得韋豪喺背後做咗好多嘢而桂花香係唔知。（現實中呢？）兩個都唔揀，我係嗰啲獨立女性嚟，做咩要揀男人啫，哈哈！」