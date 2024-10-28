60歲丹麥王妃文雅麗罕有現身貴氣依然　離婚後兩子王室頭銜被撤銷

在香港土生土長，曾有「港產王妃」、「北歐黛安娜」美譽的文雅麗，1994年閃嫁僅相戀5個月的丹麥二王子Prince Joachim，當年二舉行盛大的童話式婚禮，文雅麗由非貴族出身的港人，搖身一變成為歐洲王室有史以來首位擁有亞裔血統的王妃。文雅麗日前罕有現身，與陳果齊之子、玄學家定邦夫婦食飯，陳定邦在IG分享合照並表示：「非常榮幸和大有來頭的文雅麗小姐交流。」

文雅麗有「港產王妃」美譽。（kongehuset官網圖片）

1994年閃嫁僅相戀5個月的丹麥二王子Prince Joachim。（kongehuset官網圖片）

文雅麗舉行童話式婚禮，令不少人羨慕又妒忌。（kongehuset官網圖片）

文雅麗舉行童話式婚禮，令不少人羨慕又妒忌。（kongehuset官網圖片）

從相片中可見，今年60歲的文雅麗的臉上雖留下歲月的痕跡，但樣貌變化不大，只是優雅地老去，增添一份成熟韻味，高貴優雅氣質依然。而陳定邦的太太楊錳霏亦有分享合照並說：「歡迎文雅麗小姐回港，傾咗成晚先發現原來佢係丹麥王妃，真係活潑可愛又親民，估唔到王妃都相信風水命理，因為其實佢都係土生土長嘅香港人嚟架，下次一定要見埋佢兩位王子，真係超超超靚仔！」

文雅麗今年60歲，優雅地老去，高貴氣質依然。（IG@clementchant）

文雅麗與陳定邦夫婦食飯。（IG@lowbeebee）

出生於1964年的文雅麗在香港出生，爸爸是中英混血兒，媽媽擁有捷克、波蘭和奧地利的血統，中學畢業後前往奧地利、英國及日本等地留學，精通多種語言，包括英語、德語、法語、日語及廣東話。文雅麗在1994年邂逅丹麥二王子，當時王子在香港的一間丹麥航運集團做實習，二人迅速墮入愛河，拍拖5個月就訂婚。文雅麗隔年嫁入丹麥王室，更改信丹麥國教，並隨夫到丹麥生活，一向有言語天份的文雅麗僅用了300小時便學會了丹麥語。文雅麗分別於1999及2002年誕下兩位王子Prince Nikolai及Prince Felix。

但婚姻生活並不快樂，有指他的丈夫皆因老公縱情派對又迷戀酒色，文雅麗主動提出離婚，兩人在2004年分居。雖然童話婚姻幻滅，但離婚後仍獲冊封為「佛烈德利赫堡女伯爵」，以保證其未來再婚而不會失去貴族身份，每年可獲發約190萬瑞典克朗（約63萬港元）王室津貼。

文雅麗在香港出生。（IG圖片）

文雅麗的爸爸是中英混血兒，媽媽擁有捷克、波蘭和奧地利的血統。（IG圖片）

文雅麗中學畢業後前往奧地利、英國及日本等地留學，精通多種語言。（IG圖片）

文雅麗精通多種語言。（kongehuset官網圖片）

優雅地老去。（kongehuset官網圖片）

文雅麗與前夫及公婆仍保持良好關係，並在2007年與細她14歲的攝影師Martin Jorgensen拉埋天窗，可惜因二人價值觀不合，婚姻僅維持8年便結束，回復單身後，文雅麗亦熱衷各種慈善事業，為兩位兒子成立慈善基金，主力參與文化、人道主義和高等教育上的工作。

不過，丹麥女皇Queen Margrethe II在2022年突然宣布撤銷Prince Joachim四名子女的王室頭銜，從2023年1月起，將會被稱為Monpezat伯爵或女伯爵「閣下」（His or Her Excellency），不過4人在王位繼承順位不變，丹麥女皇解釋原因「讓孩子回歸正常生活」。不過，文雅麗曾表達不滿，曾發聲明指對女王決定感到震驚、傷心及困惑，難以理解其決定，令4名子女均感到猶如被放逐。

文雅麗離婚後熱衷公益工作。（IG@nikolaiofdenmark）

文雅麗育有兩子。（IG@nikolaiofdenmark）

長子Prince Nikolai已出道當模特兒。（IG圖片）