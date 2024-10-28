向佐出席活動突然摑李小龍模仿者　對方受辱報警再出聲明三點澄清

向華強大仔向佐主演新片《門前寶地》，雖然票房失利，最終改以網絡電影形式發行，但因在片中滑稽演出，引起不少網民關注。向佐近來話題不少，日前現身活動，竟突然打了一位李小龍模仿者一巴，對方怒極報警求助。

雖然《門前寶地》票房失利，卻令向佐人氣爆燈。（劇照）

向佐摸鼻子動作掀起模仿潮。（微博圖片）

向佐近日出席公開活動，期間與一位同模仿李小龍的模仿者較量切磋，期間突然大巴摑落模仿者臉上，對方卒不及防未及反應。事後該模仿者不甘受辱報警，並錄了影片想討回公公道：「這還算表演嗎？你們評評理。」影片中透露警方認為該事件屬於民事糾紛。

向佐主演新作《門前寶地》在內地票房不佳。（視覺中國）

向佐的演出一直成為網民嘲諷點。（《門前寶地》劇照）

事後向佐發出聲明，列出三點澄清：「第一，我不是去這個活動玩的、是活動方找我去合作、而且有很多人希望想模仿我或者跟我一齊模仿李小龍…他們希望模仿我，最近大家都模仿我自己打自己臉的一個梗，第二，他也是李小龍先生的標誌性動作、第三，舞蹈我也花了很多心思去跟他們分享，希望在到場的時候最好的效果，其實在場裏面到我走之後，都是非常好的效果和開心的心態、大家走的時候還有說有笑、如果有些人真的為了新聞故意這樣弄我的話，我無話可說…這是我的善意，請不要把我的善意造成一個惡意的新聞。第二，他也是李小龍先生的標誌性動作。第三，舞蹈我也花了很多心思去跟他們分享希望在到場的時候最好的效果、其實在場裏面到我走之後都是非常好的效果和開心的心態、大家走的時候還有說有笑」

模仿者不滿報警。（影片截圖）