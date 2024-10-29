抗癌勇士吳文忻素顏近照曝光面色紅潤　頭髮逐漸重生精神狀態極佳

98年港姐季軍吳文忻兩年前確診乳癌，經治療後一度康復，今年8月自揭癌症復發擴散至淋巴。接受化療後脫髮問題嚴重，便決定剃光頭，最近她選擇暫停化療，赴泰國接受細胞免疫治療，現時進展理想，癌指數亦下降，昨日（28日）她在IG分享了新照，頭髮亦重生，精神狀態極佳。

吳文忻今年8月自揭癌症復發擴散至淋巴。（IG圖片）

吳文忻在IG分享了最新狀況，並她寫道：「多謝青姐好有心嚟我屋企探我，仲要送我一條好有祝福嘅pashmina 俾我！青姐係我生細女時候嘅陪月，佢不單止盡責，還付出多過佢本身的工作範圍，例如我當時乳線塞了很難餵人奶，她會幫我按胸通乳線，甚至乎全身按摩，感激坐月時有她！」

吳文忻素顏近照曝光。（IG圖片）

吳文忻頭髮逐漸重生。（IG圖片）

從相中可見，吳文忻以素顏示人，雖然稍有疲態，但面色紅潤，精神飽滿，狀態極佳。跟陪月姐姐的另一合照，吳文忻脫下漁夫帽，以真面目亮相，頭髮已經漸漸長出，驟眼看也頗濃密。吳文忻早前接受電台訪問時透露，8月開始接受3次化療，但治療的副作用令她飽受煎熬，但認為化療的確有顯著效果。

吳文忻覺得患病根源或許來自長期壓抑的情緒。（IG圖片）

其後經友人介紹後決定暫停化療，吳文忻赴泰國接受細胞免疫治療，「呢個療法嘅概念完全唔同，係增強自身嘅免疫細胞。大概3個月至半年就會知有冇效，佢哋有個機器可以check到癌指數，已經由13跌到去11，都係要之後再睇report。半年後都會叫我照多次，double confirm成個身體係冇晒癌細胞，跟住之後就完架喇！」