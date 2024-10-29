視帝一家遊內地被偶遇舉動超親民　老婆打扮樸素一原因棄用名牌包

視帝陳豪與老婆陳茵媺於2013年結婚，婚後育有三名小朋友，包括大仔陳梓燁 (Aiden)、二仔陳浩鋒 (Nathan) 以及孻女Camilla。陳茵媺一直過住少奶奶的生活，專心相夫教子，陳豪就努力拍劇賺錢養家，辛勤工作，男主外女主內，一家五口十分幸福。陳豪雖然經常忙於工作，但當他不用開工時，都一定會陪伴老婆仔女享受天倫樂，日前有網民就於內地偶遇他們一家。

好幸福。(ig圖片)

陳茵媺與老公陳豪放閃。(IG圖片)

陳豪同陳茵媺結婚11年依然恩愛如初。（IG圖片）

該名網民以「偶遇陳豪陳茵薇一家五口！」為標題，留言寫道：「陳茵薇真的好漂亮好有氣質呀！兩公婆都好nice！等他們吃完飯悄悄走過去問能不能合照，立刻脫下口罩答應了」足見陳豪與陳茵媺都很親民友善。他們一家五口打扮低調樸素在逛商場，陳豪與陳茵媺各自孭着一個大背囊，一看就是因為要裝載小孩子的物品，陳茵媺棄用名牌包包，以照顧仔女需要為先，完全就是一個廿四孝媽咪。

有網民大讚陳豪很帥，博主補充說：「是的哇！主要是一開始先是他老婆帶著女兒去廁所，我閨蜜沒認出來，是覺得她特別漂亮有氣質多看了幾眼，認出來她女兒，看了一眼他們桌才確認是他們。陳豪真的又高又帥又nice。」

陳豪一家被偶遇。(小紅書)

陳豪一家被偶遇。(小紅書)

陳茵媺被偶遇。(小紅書)