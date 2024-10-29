金融小花葉昭鷺贏2024世界國際華貴小姐冠軍　超震撼上圍成焦點

10-12月是世界選美比賽的旺季，不同的國際選美盛事在這三個月陸續舉行。昨日 (27日)，代表香港出賽國選美的葉昭鷺 Celia Ip (instagram: _icl) 在印尼龍目島舉行的「Miss World Noble Queen International 2024」 (2024 世界國際華貴小姐) 大賽中脫穎而出, 勇奪冠軍。這是相隔6年後再次有港人在該國際選美中勝出。葉昭鷺在民族服裝、禮服及晚裝環節均有出色表現，並憑語言能力及淡定自信的表現，擊敗其餘各國佳麗，勇奪總決賽冠軍，為港人爭光！

葉昭鷺贏得冠軍。

葉昭鷺贏得冠軍。

葉昭鷺身高168cm 及擁有34G-26-36驕人魔鬼澎湃身材及天使面孔。擁有模特兒外表的她其正職為中小企金融及會計顧問。她直言能夠在國際選美比賽中贏到冠軍感到很驚喜和震驚，同時真心感到非常榮幸和謙卑。這個勝利證明了所付出的努力和犧牲，亦是對信念及努力的肯定。

本來沒打算在此行業發展的葉昭鷺表示：「參選是想證明香港人可以在各個世界舞台上發光發亮，亦想展現亞洲女性美。這次參賽就是完成了一個人生夢想，為可以踏上國際舞台而感到無憾，同時亦增長了很多見識，認識到不同國家的佳麗，了解到他們的文化，增長見聞。」

葉昭鷺擁有超傲人身材。

葉昭鷺擁有超傲人身材。