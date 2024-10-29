80歲尹光慶祝結婚42周年滿載「Love」　愛妻膚質白嫩撞樣陸詩韻

「樂壇長青樹」尹光入行60多年，去年因為「AI尹光」人氣爆燈，令他再次踏上紅館開騷，並首度入圍《叱咤》「我最喜愛的男歌手」5強。但人紅是非多，去年聖誕活動上被指與「明禎BB」林明禎做大心心手勢時有抽水之嫌，事後尹光大方回應「習慣被屈」，指太太李麗儀（Candy）當日都在場唔敢亂來「佢會睇實我」。

尹光去年孖住林明禎出席聖誕活動。（資料圖片）

尹光被指抽明禎bb水。（資料圖片）

尹光表示常被誤會，但實情太太當日都在場。（資料圖片）

尹光係專一男人。（ig@silly.father）

尹光與太太Candy有影皆雙，原來昨日是二人結婚42周年紀念，米雪在社交平台分享，她與尹光夫妻一行四人茶聚的照片，寫著：「開心一起茶聚，感受歡樂！今天也是尹光哥同Candy姐結婚42周年！Love。」相中見尹光打扮年輕，穿上藍色花恤衫，望落完全不似80歲老翁，而尹太的樣子更貌似2005年港姐亞軍陸詩韻，二人笑容滿臉捧住蛋糕合照，老夫老妻依然甜蜜。

米雪同尹光夫妻慶祝結婚42周年。（ig@mixue_michelleyim）

尹光同太太恩愛42年。（ig@mixue_michelleyim）

太太Candy跟陸詩韻撞樣。（ig@mixue_michelleyim）

陸詩韻係2005年港姐亞軍。（ig@sharonluk1229）

尹光在越南出生及長大，小時候家境富裕，家族在越南開戲院。20多歲時偷渡來香港，憑《十四座》打出知名度，之後陸續推出過多首經典歌《荷里活大酒店》、《雪姑七友》及《你阿媽大減價》，由於內容貼地又被指18禁而令尹光被封為「鹹濕歌王」。尹光與李麗儀婚後育有一子，尹光曾在訪問中透露太太是他的唱歌拍檔，二人日久生情，並借教唱歌及介紹對方到不同場地表演來追求對方，大讚太太個性好，娶妻求淑女。現在則是他半個經理人，財政、服裝以至家務都是由太太負責，自己只專心表演。尹光指自己多年來都是一條心，而夫妻相處之道，最重要是能互相尊重，除非有第三者，否則他覺得任何事都可以有商量。

尹光同太太有影皆雙。（ig@silly.father）

尹光80歲，樣貌、打扮、心境真係一啲都唔似。（ig@silly.father）

尹光80歲大壽舉行生日會。（ig@silly.father）

尹光入行近60年。（ig@silly.father）