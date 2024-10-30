黎燕珊前夫近況曝光　風流小生傷盡女人心如今變發福大叔

首屆亞洲小姐冠軍黎燕珊前夫，劉永曾經是70年代邵氏當紅小生，李小龍的嫡系弟子。劉永曾出演1976年電影《乾隆皇帝奇遇記》中的「乾隆」以及1986年亞洲電視的電視劇《秦始皇》中的「嬴政」，令人印象深刻！最近，李力持就上載了與劉永的合照，現年73歲的他狀態並不驚人，但年輕時的他感情世界豐富，曾與多名女星拍拖，又經歷過三段婚姻。

2000年7月24日黎燕珊召開記者會，正式向公眾證實與劉永離婚，但聲言沒有遭丈夫虐打。（微博照片）

劉永曾與恬妞和文雪兒拍拖，1983年與台灣藝人戴良純「閃婚」，結婚翌年劉永疑以餐刀襲擊戴良純，令她差點毀容，兩人離婚收場；黎燕珊是在一片反對聲音之下與劉永在1992年結婚，二人有一子一女，黎燕珊婚後亦漸漸減少幕前演出。可惜到2000年兩夫妻關係嚴重決裂，傳黎燕珊難頂劉永家暴提出離婚，甚至向高等法院申請禁制令，禁止劉永埋身接觸，不過事後黎燕珊親揭發現劉永兩次偷食成離婚導火線。雖然她曾表示這段婚姻是場噩夢，更後悔愛過劉永，但二人至今仍有保持聯絡。

離婚後有保持聯絡。（微博照片）

之後，劉永在2007年娶了比他年輕三十歲的內地女子黃麗燕，育有兩名兒子，但基於年齡差距出現代溝，劉永指對方從未不會下廚，日日只會打麻雀。而他為爭取撫養權，更將內地的物業賣掉，將一半樓價約幾百萬港元給前妻。經歷過3段婚姻後，劉永依然相信愛情，更專誠飛到曼谷參加「泰國象神妙法大會」，希望神明盡快賜他第4春。

最後仍分開。（微博照片）

第三段婚姻！（微博照片）

風流小生！（微博照片）

久未露面，發福不少！（微博照片）